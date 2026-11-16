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Organização das Nações Unidas

Irã descarta inspeções nucleares da ONU antes do fim da guerra

Inspetores da AIEA visitaram em setembro a usina nuclear de Bushehr, mas não obtiveram acesso a outros locais bombardeados, como Natanz, Fordo ou Isfahan

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Irã descarta inspeções nucleares da ONU antes do fim da guerraIrã descarta inspeções nucleares da ONU antes do fim da guerra - Foto: Ammar Ammar/AFP

O Irã não permitirá que os inspetores da ONU visitem suas instalações nucleares danificadas antes do fim da guerra no Oriente Médio e que os Estados Unidos aceitem suas condições, disse o vice-chanceler do país.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) pediu na semana passada a Teerã que adotasse "passos graduais" para permitir o acesso de inspetores às suas instalações nucleares, suspenso desde a guerra de 12 dias contra Israel em junho de 2025.

"Não concederemos à AIEA acesso às instalações até que as condições do Irã sejam cumpridas e a guerra tenha terminado de forma permanente", declarou o vice-ministro das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, em entrevista exibida no domingo (15).

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As instalações nucleares iranianas foram atacadas no primeiro conflito de 2025, que também teve a participação dos Estados Unidos, e novamente durante a guerra deflagrada em 28 de fevereiro de 2026, com os bombardeios americanos e israelenses que mataram o líder supremo Ali Khamenei.

Inspetores da AIEA visitaram em setembro a usina nuclear de Bushehr, mas não obtiveram acesso a outros locais bombardeados, como Natanz, Fordo ou Isfahan.

Gharibabadi disse que o pedido da agência para inspecionar as instalações "provavelmente tinha como objetivo avaliar a eficácia do armamento americano".

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