Qua, 28 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta28/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Irã descarta negociações com EUA sem o fim das ameaças

Declarações de Abbas Araghchi acontecem após a aproximação de um porta-aviões dos Estados Unidos da região

Reportar Erro
Seyed Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do IrãSeyed Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã - Foto: AFP

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, advertiu nesta quarta-feira (28) que não haverá negociações entre Washington e Teerã se o governo dos Estados Unidos prosseguir com as ameaças contra a República Islâmica pela repressão aos protestos recentes.

"Conduzir a diplomacia por meio de ameaças militares não pode ser eficaz nem útil. Se querem que as negociações aconteçam, devem cessar as ameaças, demandas excessivas e questões ilógicas apresentadas", disse Araghchi.

Leia também

• Irã alerta para 'instabilidade' na região após 'ameaças' dos EUA

• Trump afirma que Irã quer negociar enquanto porta-aviões americano chega ao Oriente Médio

• Internet empresarial pode ser restabelecida nos próximos dias no Irã

As declarações aconteceram após a aproximação de um porta-aviões dos Estados Unidos da região.

"Não se pode falar em conversas em um ambiente de ameaças", acrescentou o diplomata.

Araghchi disse que não teve contato recente com o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e acrescentou que "o Irã não buscou negociações".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter