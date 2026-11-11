Irã designa Marinha e Força Aérea da Argentina como "organizações terroristas"
Ministério das Relações Exteriores iraniano classificou a decisão do governo argentino como uma "medida hostil"
O Irã designou nesta quarta-feira (11) a Marinha e a Força Aérea da Argentina como "organizações terroristas" com base no "princípio de reciprocidade", informou o Ministério das Relações Exteriores iraniano.
Em março, o governo do presidente argentino Javier Milei declarou a Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, como "organização terrorista", o que permite aplicar "sanções financeiras e restrições operacionais" ao Irã.
A Argentina acusa a Guarda Revolucionária de apoiar o movimento xiita libanês Hezbollah, ao qual atribui dois atentados cometidos em Buenos Aires: o primeiro em 1992 contra a embaixada de Israel, com um balanço de 29 mortos, e outro dois anos mais tarde contra o centro comunitário judaico AMIA, no qual 85 pessoas morreram e centenas ficaram feridas.
Em 2019, o Irã aprovou uma lei que permite ao país adotar represálias contra qualquer Estado que designe suas forças militares como organizações terroristas.
O Ministério das Relações Exteriores do Irã classificou a decisão do governo argentino como uma "medida hostil".
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"De acordo com o princípio de reciprocidade e com base na lei de 2019, o Irã declara que a Marinha Argentina e a Força Aérea Argentina estão sujeitas aos dispositivos da lei mencionada e as designa como organizações terroristas", afirmou o ministério em um comunicado.
"O governo argentino assumirá a responsabilidade por todas as consequências derivadas desta ação", acrescenta a nota, sem especificar as possíveis medidas.
Desde sua chegada à presidência em dezembro de 2023, Milei se alinhou com Estados Unidos e Israel, que considera seus principais aliados, e respaldou o ataque conjunto dos dois países contra o Irã no fim de fevereiro, que desencadeou a guerra no Oriente Médio.
Em abril, o governo argentino expulsou do país o principal representante diplomático do Irã em Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.
Antes da guerra no Oriente Médio, em janeiro, Buenos Aires designou a Força Quds, um braço da Guarda Revolucionária, como "organização terrorista".