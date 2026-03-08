A- A+

oriente médio Irã designa novo líder supremo, mas não revela o nome do sucessor de Ali Khamenei O nome será revelado mais tarde, indicou Ahmad Alamolhoda

A Assembleia de Especialistas designou o novo guia supremo iraniano, o sucessor do aiatolá Ali Khamenei, que morreu no dia 28 de fevereiro em ataques de Israel e dos Estados Unidos, informaram neste domingo (8) membros da instância clerical, que não revelaram o nome do escolhido.

"A votação para designar o guia aconteceu e o guia foi eleito", declarou Ahmad Alamolhoda, membro da Assembleia de Especialistas, citado pela agência de notícias Mehr.

O nome será revelado mais tarde, indicou.

"O candidato mais apropriado, aprovado pela maioria da Assembleia de Especialistas, foi designado", disse Mohsen Heydari, representante da província do Khuzistão neste órgão, segundo a agência de notícias Isna.

Outro membro da assembleia, Mohamad Mehdi Mirbagheri, confirmou em um vídeo divulgado pela agência Fars que foi adotada uma "opinião firme, que reflete a posição majoritária".

Um integrante sugeriu que o filho do falecido Ali Khamenei ocuparia o cargo.

O nome de Mojtaba Khamenei era apontado como um dos possíveis sucessores de seu pai, que se tornou líder supremo em 1989.

Este é o cargo de maior autoridade política e religiosa no Irã, com a palavra final sobre todos os assuntos de Estado.

Veja também