Irã diluirá seu urânio enriquecido e EUA patrocinará fundo de reconstrução, segundo acordo
O Irã poderá retomar as vendas de petróleo assim que o memorando for assinado, segundo o texto compartilhado com jornalistas
Teerã se comprometeu a diluir seu urânio enriquecido, e os Estados Unidos, juntamente com países aliados, prometeram patrocinar um fundo de reconstrução de 300 bilhões de dólares para o Irã, segundo um memorando de entendimento entre os dois países divulgado por autoridades americanas nesta quarta-feira (17).
O Irã poderá retomar as vendas de petróleo assim que o memorando for assinado, segundo o texto compartilhado com jornalistas.
Os dois países negociarão um mecanismo para gerenciar as reservas de urânio enriquecido do Irã "com uma metodologia para realizar a diluição in situ sob a supervisão da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica)", afirmou um alto funcionário do governo, lendo o texto.
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Em "coordenação com parceiros regionais", os Estados Unidos "se comprometem a desenvolver um plano definitivo e mutuamente acordado para a reconstrução e o desenvolvimento econômico da República Islâmica do Irã, no valor mínimo de 300 bilhões de dólares (1,51 trilhão de reais)", acrescentou.