A- A+

Energia Atômica Irã diz à agência nuclear da ONU que monitoramento seguirá suspenso enquanto estiver sob ameaça Regime persa não deu acesso aos inspetores da AIEA a locais nucleares que foram afetados por ataques israelenses e dos EUA durante a guerra de 12 dias em junho de 2025

O Irã informou à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), entidade responsável pela supervisão nuclear das Nações Unidas, que as negociações sobre a fiscalização nuclear não poderão progredir enquanto o país estiver sob risco de ações militares.

De acordo com um relatório confidencial da AIEA, distribuído aos Estados membros nesta sexta-feira, 13, e visto pela Associated Press, o Irã insistiu que as discussões sobre a retomada das inspeções no país não podem continuar em meio a "uma série de ameaças persistentes, explícitas e públicas do presidente dos EUA.

O Irã também afirmou que a situação não será resolvida "até que as causas raízes da situação atual sejam abordadas e os requisitos essenciais para a implementação normal das salvaguardas sejam restaurados", acrescentou o relatório.

O regime persa não deu acesso aos inspetores da AIEA a locais nucleares que foram afetados por ataques israelenses e dos EUA durante a guerra de 12 dias em junho de 2025. O órgão da ONU também não conseguiu verificar o status do estoque de urânio do Irã desde o bombardeio.

A AIEA ainda disse que a falta de informações sobre os locais atômicos do Irã e o material nuclear é "uma questão de preocupação de proliferação" que "precisa ser retificada com a máxima urgência."

No entanto, Teerã reafirmou seu "firme compromisso de retomar a implementação completa de suas obrigações de salvaguardas assim que as condições legais e reais relevantes permitirem."

O Irã também expressou preocupação em uma carta à AIEA sobre uma recente oferta dos EUA de uma recompensa de até US$ 20 milhões em troca de informações sobre o programa nuclear do Irã.

Teerã destacou a importância de manter a "confidencialidade" das atividades da AIEA e a necessidade de garantir que as informações sobre o programa nuclear do Irã não sejam "divulgadas, mal utilizadas ou exploradas". Fonte: Associated Press

Veja também