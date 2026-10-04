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Estados Unidos Irã diz aos EUA que não há solução militar para guerra no Oriente Médio Funcionários das duas partes mantiveram na semana passada conversas à margem da Assembleia Geral da ONU

O Irã insistiu neste domingo (4) que não será possível pôr fim à guerra no Oriente Médio por meio de uma solução militar, em um momento em que as negociações parecem estar em ponto morto.

O principal ponto de discórdia é o bloqueio iraniano do Estreito de Ormuz, rota vital para o petróleo e o gás do Golfo.

"Se nossos inimigos voltarem a optar pelo caminho da confrontação militar, nossa resposta será mais contundente do que antes e nos defenderemos com ainda mais firmeza", declarou o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, em uma reunião com embaixadores estrangeiros.

"Não há solução militar, nem tampouco qualquer solução baseada em novas sanções", acrescentou. "Somente negociações baseadas na justiça e na equidade" poderiam pôr fim ao conflito, insistiu.

Washington e Teerã concordaram em junho com um memorando de entendimento, mas os ataques iranianos contra navios em Ormuz provocaram a retomada das operações militares americanas.

Funcionários das duas partes mantiveram na semana passada conversas à margem da Assembleia Geral da ONU.

Teerã afirma ter apresentado sete condições para a reabertura do estreito, como um cessar-fogo no Oriente Médio, o desbloqueio de seus ativos no exterior, o levantamento das sanções sobre seu setor petrolífero e o fim do bloqueio naval americano.

Trump rejeitou a proposta e deixou a porta aberta tanto para o diálogo quanto para a retomada das operações.

Segundo a agência estatal de notícias Irna, o vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Kazem Gharibabadi, declarou neste domingo que os Estados Unidos haviam expressado "sua opinião" sobre a proposta e que seu ponto de vista "está sendo atualmente analisado".

O porta-voz da Chancelaria iraniana, Esmaeil Baqaei, afirmou neste domingo que a última contraproposta americana está "em linha com suas propostas anteriores sobre questões nucleares".

A guerra provocou longas filas de espera nos postos iranianos.

Nesse contexto, a Presidência anunciou neste domingo a renúncia do ministro do Petróleo, Mohsen Paknejad, que será substituído interinamente pelo diretor-executivo da Companhia Nacional Iraniana de Petróleo, Hamid Bovard.

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