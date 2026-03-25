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GUERRA Irã diz na ONU que Israel é a principal "fonte de instabilidade" Enviado do Irã reafirmou, em conferência na ONU, o direito do País de responder e defender sua soberania

O enviado do Irã em Genebra, Ali Bahreini, afirmou nesta quarta-feira (25) que Israel é a principal fonte de instabilidade no Oriente Médio, alertando que suas ações ameaçam a segurança regional e global, e que a responsabilidade se estende a "todos que apoiam ou permitem tais ataques".

Bahreini enfatizou, em conferência nas Nações Unidas (ONU), que os ataques à infraestrutura civil empurram a região para o caos e reafirmou o direito do Irã de responder e defender sua soberania, informou o Governo da República Islâmica do Irã em sua conta no X.

Também na conferência, o ministro do Petróleo iraniano, Mohsen Paknejad, instou o secretário-geral da ONU a condenar os ataques a instalações de óleo e gás, alertando para graves riscos humanitários e ambientais e para ameaças à segurança energética.

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