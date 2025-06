A- A+

NEGOCIAÇÕES Irã diz não haver data para nova rodada de negociações sobre programa nuclear com EUA Sobre o programa nuclear iraniano, Araghchi reafirmou que o Irã tem um compromisso claro com a paz

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou nesta sexta-feira, 6, que ainda não há uma data definida para a próxima rodada de negociações nucleares entre Teerã e Washington. "Recebemos uma proposta dos Estados Unidos, à qual responderemos nos próximos dias", disse o diplomata em entrevista à TV Nile News, do Egito, ressaltando que a resposta será elaborada "com base nos princípios fundamentais da República Islâmica do Irã e em defesa dos interesses do povo iraniano".

Sobre o programa nuclear iraniano, Araghchi reafirmou que o Irã tem um compromisso claro com a paz. "Nossa posição, no entanto, é totalmente clara e transparente: nosso programa nuclear é pacífico e não representa ameaça a nenhuma parte ou país." O ministro explicou que o programa é "científico, conforme as normas internacionais, e com objetivos exclusivamente pacíficos"

Além disso, Araghchi destacou que o Irã não tem intenção de desenvolver armas nucleares, por motivos religiosos. O ministro ainda reforçou que, apesar das divergências, o Irã busca "por meio do diálogo e das negociações nucleares, provar que nosso programa é exclusivamente pacífico".



Veja também