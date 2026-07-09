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CONFLITO

Irã diz que a Europa deve ser responsabilizada por "cumplicidade" com EUA e Israel na guerra

"A Europa não foi neutra nessa guerra de agressão", diz porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei

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O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail BaghaeiO porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei - Foto: Crédito: Atta Kenare/AFP

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, disse que a Europa deve ser responsabilizada pela "cumplicidade" com os Estados Unidos e Israel na guerra.

"As repetidas declarações do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, sobre a participação de países europeus na agressão militar contra o Irã confirmam, mais uma vez, que a Europa não foi neutra nessa guerra de agressão", escreveu Baghaei, em publicação no X, nesta quinta-feira, 9.

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Baghaei afirmou que países da Europa forneceram territórios, bases e infraestrutura para americanos e israelenses e, por isso, "não podem se esquivar da responsabilidade por sua cumplicidade e pelas consequências que dela decorrem".

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