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Conflito Irã diz que ainda analisa proposta dos EUA para fim da guerra e avisará quando tiver conclusão Baghaei repercutiu a troca de ataques na noite de quinta-feira (7) e disse que a ação inimiga foi "tanto uma violação flagrante do direito internacional quanto uma violação do cessar-fogo"

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou que a reposta de Teerã à proposta dos EUA para encerrar as hostilidades no Oriente Médio está sendo analisada. A declaração foi dada em entrevista à Tasnim divulgada no Telegram, nesta sexta-feira, 8. Segundo ele, quando o país persa chegar a uma conclusão final sobre o pacto, "certamente anunciará".

Baghaei repercutiu a troca de ataques na noite de quinta-feira (7) e disse que a ação inimiga foi "tanto uma violação flagrante do direito internacional quanto uma violação do cessar-fogo". "Os defensores do Irã deram um grande golpe no inimigo e repeliram plenamente a agressão dos adversários", acrescentou.

Ele disse que Teerã está "em uma situação nominal" de trégua, mas alertou que as Forças Armadas iranianas estão "totalmente preparadas" e monitoram a situação com precisão. "Onde for necessário, responderão com toda a força a qualquer agressão ou aventureirismo", alertou.

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