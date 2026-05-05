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Guerra no Oriente Médio Irã diz que 'ainda não começou' confronto com EUA por Ormuz "Sabemos perfeitamente que a continuidade do status quo é intolerável para os Estados Unidos, enquanto nós ainda nem começamos", afirmou Mohamad Baqer Qalibaf em uma publicação na rede social X

O principal negociador do Irã nas conversas com os Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (5) que o país "ainda nem começou" o confronto pelo Estreito de Ormuz.

“Sabemos perfeitamente que a continuidade do status quo é intolerável para os Estados Unidos, enquanto nós ainda nem começamos”, afirmou Mohamad Baqer Qalibaf em uma publicação na rede social X.

معادلهٔ‌ جدید تنگهٔ هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده است؛ البته شرّشان کم خواهد شد.



خوب می‌دانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است؛ درحالی که ما هنوز حتی شروع هم نکرده‌ایم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 5, 2026

Qalibaf, que também é o presidente do Parlamento iraniano, ressaltou que as ações dos Estados Unidos e de seus aliados colocaram em risco a segurança da navegação no Estreito, fundamental para o comércio mundial de petróleo e gás, mas garantiu que sua "presença maligna diminuirá".

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