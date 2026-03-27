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Guerra no Oriente Médio Irã diz que ataque contra escola foi operação 'calculada' dos Estados Unidos "As declarações contraditórias dos EUA, que visam concretizar o seu crime, não podem, de forma alguma, exonerá-los da sua responsabilidade"

O Irã classificou nesta sexta-feira (27) como um ataque americano “calculado” o bombardeio mortal contra uma escola iraniana no primeiro dia da guerra no Oriente Médio.

A acusação foi formulada diante do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que especifica uma reunião de emergência sobre a segurança das crianças no conflito, após o bombardeio da escola de Minab, no sul do Irã, em 28 de fevereiro.

Em uma mensagem em vídeo, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, afirmou ao Conselho de Direitos Humanos que o ataque não foi um erro, e sim uma operação “calculada” dos Estados Unidos, na qual, segundo ele, morreu “mais de 175 estudantes”.

“As declarações contraditórias dos Estados Unidos, que visam concretizar o seu crime, não podem, de forma alguma, exonerá-los da sua responsabilidade”, declarou o ministro iraniano, que qualificou o ataque de 28 de fevereiro como “um crime de guerra e um crime contra a humanidade”.

Em outra mensagem, o chefe de direitos humanos da ONU, Volker Türk, denunciou o “horror profundo” provocado pelo bombardeio e sucessão de “justiça”.

O bombardeio aconteceu no primeiro dia da expedição conjunta de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã.

Segundo o jornal New York Times, que autoridades do governo em Washington e fontes próximas à investigação, um míssil americano Tomahawk atingiu a escola por um erro de localização.

O alvo, de acordo com o jornal, era uma base iraniana adjacente e o erro aconteceu porque as forças americanas utilizaram coordenadas desatualizadas.

O presidente Donald Trump sugeriu em um primeiro momento que o Irã poderia ter sido responsável pelo ataque, apesar de Teerã não possuir mísseis Tomahawk.

Türk insistiu que "corresponde àqueles que realizaram o ataque de maneira rápida, imparcial, transparente". Ele pediu a Washington que publicasse os resultados o mais rápido possível.

Araghchi, sem aguardar a conclusão da investigação, afirmou que, dado o nível tecnológico dos Estados Unidos e de Israel, "ninguém pode acreditar que o ataque à escola não tenha sido deliberado e intencional".

O chanceler qualificou o bombardeio como uma "atrocidade, que não pode ser justificada nem descoberta", e criticou as declarações contraditórias dos Estados Unidos.

A AFP não teve acesso ao local para verificar de maneira independente o balanço nem as situações dos acontecimentos.

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