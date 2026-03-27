Sex, 27 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta27/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Irã diz que ataque contra escola foi operação 'calculada' dos Estados Unidos

"As declarações contraditórias dos EUA, que visam concretizar o seu crime, não podem, de forma alguma, exonerá-los da sua responsabilidade"

Reportar Erro
Irã diz que ataque contra escola foi operação 'calculada' dos Estados UnidosIrã diz que ataque contra escola foi operação 'calculada' dos Estados Unidos - Foto: Ali Najafi/ ISNA/ AFP

O Irã classificou nesta sexta-feira (27) como um ataque americano “calculado” o bombardeio mortal contra uma escola iraniana no primeiro dia da guerra no Oriente Médio.

A acusação foi formulada diante do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que especifica uma reunião de emergência sobre a segurança das crianças no conflito, após o bombardeio da escola de Minab, no sul do Irã, em 28 de fevereiro.

Em uma mensagem em vídeo, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, afirmou ao Conselho de Direitos Humanos que o ataque não foi um erro, e sim uma operação “calculada” dos Estados Unidos, na qual, segundo ele, morreu “mais de 175 estudantes”.

“As declarações contraditórias dos Estados Unidos, que visam concretizar o seu crime, não podem, de forma alguma, exonerá-los da sua responsabilidade”, declarou o ministro iraniano, que qualificou o ataque de 28 de fevereiro como “um crime de guerra e um crime contra a humanidade”.

Em outra mensagem, o chefe de direitos humanos da ONU, Volker Türk, denunciou o “horror profundo” provocado pelo bombardeio e sucessão de “justiça”.

O bombardeio aconteceu no primeiro dia da expedição conjunta de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã.

Segundo o jornal New York Times, que autoridades do governo em Washington e fontes próximas à investigação, um míssil americano Tomahawk atingiu a escola por um erro de localização.

O alvo, de acordo com o jornal, era uma base iraniana adjacente e o erro aconteceu porque as forças americanas utilizaram coordenadas desatualizadas.

Leia também

• Putin espera que a guerra no Irã desvie o foco dos 'crimes' na Ucrânia, diz ministro alemão

• Banco da Espanha teme 'desaceleração significativa' da economia pela guerra no Oriente Médio

• Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

O presidente Donald Trump sugeriu em um primeiro momento que o Irã poderia ter sido responsável pelo ataque, apesar de Teerã não possuir mísseis Tomahawk.

Türk insistiu que "corresponde àqueles que realizaram o ataque de maneira rápida, imparcial, transparente". Ele pediu a Washington que publicasse os resultados o mais rápido possível.

Araghchi, sem aguardar a conclusão da investigação, afirmou que, dado o nível tecnológico dos Estados Unidos e de Israel, "ninguém pode acreditar que o ataque à escola não tenha sido deliberado e intencional".

O chanceler qualificou o bombardeio como uma "atrocidade, que não pode ser justificada nem descoberta", e criticou as declarações contraditórias dos Estados Unidos.

A AFP não teve acesso ao local para verificar de maneira independente o balanço nem as situações dos acontecimentos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter