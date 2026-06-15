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MUNDO Irã diz que cobrará taxas por "serviços" marítimos em Ormuz Taxas serão destinadas a "serviços de navegação, proteção ambiental, seguros marítimos e outros serviços necessários", diz porta-voz da diplomacia iraniana

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (15) que a República Islâmica cobrará taxas dos navios que passarem pelo Estreito de Ormuz, em virtude do acordo com os Estados Unidos.

"Sempre afirmamos que não buscamos arrecadar pedágios de trânsito, mas serão cobradas taxas por serviços de navegação, proteção ambiental, seguros marítimos e outros serviços necessários", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, em entrevista coletiva.

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