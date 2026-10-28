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Conflito

Irã diz que discute com mediadores plano para encerrar guerra e reabrir Estreito de Ormuz

As declarações ocorrem em meio a ameaças dos Estados Unidos e de Israel de retomar os ataques contra o Irã

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O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi (C), observa durante a foto oficial da família na 52ª sessão do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da Organização de Cooperação Islâmica (OCI), em Bagdá, em 17 de outubro de 2026O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi (C), observa durante a foto oficial da família na 52ª sessão do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da Organização de Cooperação Islâmica (OCI), em Bagdá, em 17 de outubro de 2026 - Foto: Ahmad Al-Rubaye/AFP

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta quarta-feira (28) que Teerã mantém conversas com mediadores sobre formas de implementar um plano de sete dias destinado a encerrar a guerra no Oriente Médio e reabrir o Estreito de Ormuz.

"Embora nossas valentes Forças Armadas estejam plenamente preparadas para defender a pátria, o Irã continua dando uma oportunidade para que a diplomacia tenha sucesso", escreveu na rede social X.

"Seguimos em contato próximo e permanente com intermediários para examinar propostas que permitam implementar nosso Plano de Sete Dias em até menos de uma semana", acrescentou o chanceler iraniano.

As declarações ocorrem em meio a ameaças dos Estados Unidos e de Israel de retomar os ataques contra o Irã.

Em setembro, o Irã propôs um plano de sete dias, que transmitiu aos Estados Unidos por meio do Catar, que atua como mediador.

Araghchi declarou na ocasião que, segundo esse plano, reabriria a passagem pelo Estreito de Ormuz em um prazo de sete dias se fossem cumpridas as "condições necessárias", incluindo um cessar-fogo em todo o Oriente Médio.

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O Irã também tem exigido o desbloqueio de seus ativos congelados no exterior, o fim das sanções contra seu setor petrolífero e o encerramento do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos.

O site americano de notícias Axios informou nesta quarta-feira que mediadores do Oriente Médio, liderados pelo Catar, promovem "um acordo diplomático" para retomar as conversas entre Estados Unidos e Irã e evitar novos ataques após as eleições legislativas americanas de 3 de novembro.

A reportagem, que cita fontes americanas, israelenses e do Oriente Médio, afirma que os catarianos tentam "convencer o Irã a permitir que inspetores da ONU visitem suas instalações nucleares bombardeadas em troca de algum alívio das sanções americanas".

Uma delegação catariana visitou Teerã no domingo para manter conversas sobre o andamento das negociações, assim como sobre a situação no Estreito de Ormuz e o abastecimento energético, segundo o Irã.

Desde o início da guerra, no fim de fevereiro, o Irã afirma controlar o Estreito de Ormuz e ataca regularmente embarcações que tentam atravessá-lo sem sua autorização, enquanto os Estados Unidos impuseram um contrabloqueio naval aos portos iranianos.

Os esforços diplomáticos para resolver a crise continuam estagnados, especialmente desde o fracasso de um acordo alcançado em junho que estabelecia um caminho para uma solução permanente.

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