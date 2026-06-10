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Conflito Irã diz que EUA prejudicou esforços diplomáticos com ataques "Qualquer processo diplomático é prejudicado pelo uso da força e pelo recurso a ações ilegais no terreno", enfatizou o Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta quarta-feira (10) que os Estados Unidos aprimoraram os esforços diplomáticos internacionais para negociar uma saída ao conflito com seus recentes ataques contra instalações no sul do país.

“Infelizmente, os Estados Unidos estão prejudicando o processo diplomático com as mensagens contraditórias que estão enviando, com suas reiteradas mudanças de posição e de demandas e, o pior de tudo, com suas repetidas denúncias do cessar-fogo”, em vigor desde 8 de abril, afirmou em um vídeo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei.

“Qualquer processo diplomático é prejudicado pelo uso da força e pelo recurso a ações ilegais no terreno”, enfatizou.

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