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guerra Irã diz que garantirá passagem russa por Ormuz; Rússia defende preservação da trégua O ministro iraniano ainda expressou sua gratidão pela disposição da Rússia em continuar as consultas para fortalecer a estabilidade regional e avançar em iniciativas diplomáticas conjuntas

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, e seu homólogo russo, Sergey Lavrov, conversaram por telefone nesta segunda-feira (20) e Teerã confirmou sua disposição de garantir a passagem desimpedida de embarcações e cargas russas através do Estreito de Ormuz, apesar do novo bloqueio deste fim de semana. Ambos os lados também reafirmaram compromisso de cooperação bilateral.

Araghchi informou Lavrov sobre a posição do Irã em relação às violações do cessar-fogo pelos EUA, incluindo o bloqueio de Ormuz e a apreensão de um navio porta-contêineres iraniano. "O comportamento ilegal dos EUA e as posições contraditórias de seus líderes são incompatíveis com a alegação de diplomacia, e a República Islâmica do Irã, enquanto monitora o comportamento da outra parte, tomará a decisão apropriada para proteger seus interesses e segurança nacional", pontuou a conta oficial de Araghchi no Telegram.

O ministro iraniano ainda expressou sua gratidão pela disposição da Rússia em continuar as consultas para fortalecer a estabilidade regional e avançar em iniciativas diplomáticas conjuntas.

O lado russo, por sua vez, destacou a necessidade de preservar a trégua, que deve ser mantida dentro dos parâmetros originalmente acordados pelos mediadores paquistaneses, ressaltando a importância de continuar os esforços diplomáticos para evitar uma nova confrontação armada com os EUA.



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