Seg, 20 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda20/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
guerra

Irã diz que garantirá passagem russa por Ormuz; Rússia defende preservação da trégua

O ministro iraniano ainda expressou sua gratidão pela disposição da Rússia em continuar as consultas para fortalecer a estabilidade regional e avançar em iniciativas diplomáticas conjuntas

Reportar Erro
Um navio cargueiro é fotografado ao largo da cidade costeira de Fujairah, no Estreito de Ormuz.Um navio cargueiro é fotografado ao largo da cidade costeira de Fujairah, no Estreito de Ormuz. - Foto: Giuseppe Cacace / AFP

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, e seu homólogo russo, Sergey Lavrov, conversaram por telefone nesta segunda-feira (20) e Teerã confirmou sua disposição de garantir a passagem desimpedida de embarcações e cargas russas através do Estreito de Ormuz, apesar do novo bloqueio deste fim de semana. Ambos os lados também reafirmaram compromisso de cooperação bilateral.

Araghchi informou Lavrov sobre a posição do Irã em relação às violações do cessar-fogo pelos EUA, incluindo o bloqueio de Ormuz e a apreensão de um navio porta-contêineres iraniano. "O comportamento ilegal dos EUA e as posições contraditórias de seus líderes são incompatíveis com a alegação de diplomacia, e a República Islâmica do Irã, enquanto monitora o comportamento da outra parte, tomará a decisão apropriada para proteger seus interesses e segurança nacional", pontuou a conta oficial de Araghchi no Telegram.

Leia também

• Petróleo fecha em alta de 5% após volta do fechamento de Ormuz e escalada de tensões EUA-Irã

• Trump: bloqueio em Ormuz não será retirado até que haja um acordo com o Irã

• Abordagem dos EUA nos últimos dias mostra que eles querem a rendição do Irã, diz Pezeshkian

O ministro iraniano ainda expressou sua gratidão pela disposição da Rússia em continuar as consultas para fortalecer a estabilidade regional e avançar em iniciativas diplomáticas conjuntas.

O lado russo, por sua vez, destacou a necessidade de preservar a trégua, que deve ser mantida dentro dos parâmetros originalmente acordados pelos mediadores paquistaneses, ressaltando a importância de continuar os esforços diplomáticos para evitar uma nova confrontação armada com os EUA.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter