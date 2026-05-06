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Guerra no Oriente Médio Irã diz que garantirá travessia segura em Ormuz após Trump encerrar 'Projeto Liberdade' Em comunicado, a força naval iraniana agradeceu a cooperação dos capitães e proprietários de navios posicionados no Golfo Pérsico e no Mar de Omã pela navegação

A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou nesta quarta-feira (6) que a travessia pelo Estreito de Ormuz poderá ser retomada de forma "segura e sustentável" com o "fim das ameaças dos agressores", em meio à pausa anunciada pelos Estados Unidos no chamado "Projeto Liberdade".

Em comunicado, a força naval iraniana agradeceu a cooperação dos capitães e proprietários de navios posicionados no Golfo Pérsico e no Mar de Omã pela navegação "em conformidade com as regras do Irã" e pela participação das embarcações na segurança da navegação marítima da região.

A IRGC acrescentou que, "com o fim das ameaças dos agressores e sob novos procedimentos, será possível garantir uma travessia segura e sustentável pelo estreito". A nota não detalha, porém, quais seriam os "novos procedimentos".

A manifestação ocorre após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar na noite de terça-feira (5) uma pausa no "Projeto Liberdade", iniciativa militar voltada à escolta de navios comerciais para a saída do Estreito de Ormuz.

Segundo Trump, a decisão foi tomada a pedido do Paquistão e de outros países, após "grande progresso" nas negociações com representantes iranianos para um acordo "completo e definitivo". Apesar da suspensão temporária da operação, o presidente americano afirmou que "o bloqueio permanece em pleno vigor e efeito".

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