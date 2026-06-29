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DIPLOMACIA Irã diz que não há reuniões técnicas com EUA previstas nesta semana e nega encontro em Doha A declaração contraria relatos divulgados nos últimos dias sobre uma retomada iminente das discussões

O principal negociador do Irã e vice-ministro das Relações Exteriores para Assuntos Jurídicos e Internacionais, Kazem Gharibabadi, afirmou nesta segunda-feira (29) que não há reuniões técnicas dos grupos de trabalho programadas para esta semana no âmbito do memorando de entendimento para o fim da guerra com os EUA. A declaração contraria relatos divulgados nos últimos dias sobre uma retomada iminente das discussões.

Segundo Gharibabadi, embora as consultas com o Catar continuem "como de costume", inclusive para acompanhar a implementação dos compromissos assumidos pelas partes, não são confirmadas as informações veiculadas por alguns meios de comunicação de que conversas técnicas ocorreriam em Doha. Ele acrescentou que a primeira rodada de negociações técnicas será realizada apenas quando houver condições e após um acordo sobre data e local, ressaltando que as tratativas seguem por meio de países mediadores.

As declarações ocorrem após a Reuters informar que equipes técnicas dos Estados Unidos e do Irã deveriam se reunir nos próximos dias em Doha para discutir a implementação do memorando de entendimento firmado recentemente. Segundo a agência, o encontro seria a próxima etapa do diálogo indireto entre Teerã e Washington, mediado pelo Catar, para definir aspectos operacionais do acordo.

A perspectiva de retomada das negociações surgiu após a escalada militar entre EUA e Irã no fim de semana. Depois de ataques e retaliações envolvendo o Estreito de Ormuz, a imprensa americana informou que os dois lados haviam concordado em suspender temporariamente as hostilidades e retomar o diálogo.

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