Guerra
Irã diz que não se considerará vinculado a acordo com EUA se violações persistirem
A informação foi dada pelo representante iraniano na ONU, Amir Saeid Iravani, citado pelo canal IRIB
O Irã advertiu que não se considerará vinculado ao memorando de entendimento assinado com os Estados Unidos para acabar com a guerra no Oriente Médio se Washington continuar violando o acordo, informou neste sábado a televisão estatal.
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"Se os Estados Unidos continuarem violando suas obrigações no âmbito do protocolo de entendimento, o Irã deixará de se considerar vinculado a seus compromissos no entendimento", afirmou na sexta-feira o representante iraniano na ONU, Amir Saeid Iravani, citado pelo canal IRIB.