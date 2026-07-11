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Guerra Irã diz que não se considerará vinculado a acordo com EUA se violações persistirem A informação foi dada pelo representante iraniano na ONU, Amir Saeid Iravani, citado pelo canal IRIB

O Irã advertiu que não se considerará vinculado ao memorando de entendimento assinado com os Estados Unidos para acabar com a guerra no Oriente Médio se Washington continuar violando o acordo, informou neste sábado a televisão estatal.

"Se os Estados Unidos continuarem violando suas obrigações no âmbito do protocolo de entendimento, o Irã deixará de se considerar vinculado a seus compromissos no entendimento", afirmou na sexta-feira o representante iraniano na ONU, Amir Saeid Iravani, citado pelo canal IRIB.

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