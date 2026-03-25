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Mundo Irã diz que 'não tem intenção de negociar', mas de 'continuar resistindo' A República Islâmica quer "pôr fim à guerra em seus próprios termos"

O Irã "não tem a intenção de negociar", mas sim de "continuar resistindo", afirmou na noite desta quarta-feira (25) o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, sobre as conversas mencionadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos últimos dois dias, mas negadas por Teerã.

Que os Estados Unidos "falem de negociações agora é um reconhecimento de derrota" por parte de Washington, avaliou também o chefe da diplomacia iraniana em declarações à televisão estatal.

A República Islâmica quer "pôr fim à guerra em seus próprios termos", "de modo que não volte a se repetir nunca mais", acrescentou Araghchi.

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