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Irã diz que 'não tem intenção de negociar', mas de 'continuar resistindo'
A República Islâmica quer "pôr fim à guerra em seus próprios termos"
O Irã "não tem a intenção de negociar", mas sim de "continuar resistindo", afirmou na noite desta quarta-feira (25) o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, sobre as conversas mencionadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos últimos dois dias, mas negadas por Teerã.
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Que os Estados Unidos "falem de negociações agora é um reconhecimento de derrota" por parte de Washington, avaliou também o chefe da diplomacia iraniana em declarações à televisão estatal.
A República Islâmica quer "pôr fim à guerra em seus próprios termos", "de modo que não volte a se repetir nunca mais", acrescentou Araghchi.