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Guerra no Oriente Médio Irã diz que navio encalhou no Estreito de Ormuz após usar rota não aprovada Divulgação, feita pela Press TV, ocorre em meio às tentativas do país de reforçar sua autoridade sobre a passagem estratégica, por onde transita cerca de um quinto do comércio global de petróleo e gás natural em tempos de paz

A televisão estatal do Irã informou nesta quarta-feira, 1, que um navio estrangeiro de contêineres encalhou no Estreito de Ormuz após utilizar uma rota não aprovada por Teerã. As autoridades iranianas não divulgaram detalhes sobre a embarcação nem sobre possíveis impactos ao tráfego marítimo.

A divulgação, feita pela Press TV, ocorre em meio às tentativas do Irã de reforçar sua autoridade sobre a passagem estratégica, por onde transita cerca de um quinto do comércio global de petróleo e gás natural em tempos de paz. Desde o início da guerra, Teerã tem usado a possibilidade de restringir a navegação no estreito como instrumento de pressão, elevando preocupações nos mercados globais de energia.

O episódio também coincide com o início de negociações técnicas entre representantes do Irã e dos Estados Unidos em Doha, no Catar, voltadas à busca de um acordo permanente para encerrar o conflito. Segundo duas autoridades regionais ouvidas pela Associated Press sob condição de anonimato, os diplomatas começaram nesta quarta-feira a discutir os detalhes de um eventual entendimento, que depois dependeria da aprovação das lideranças políticas. Questões envolvendo o Estreito de Ormuz e o Líbano seguem entre os principais obstáculos às negociações. O governo iraniano ainda não confirmou oficialmente o início das conversas.

O principal negociador do Irã, Kazem Gharibabadi, reuniu-se nesta quarta com o primeiro-ministro e chanceler do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, para discutir a implementação do memorando de entendimento que prevê o fim da guerra, informou a mídia iraniana. Segundo Gharibabadi, embora já tenham sido criados grupos de trabalho para acompanhar a execução do acordo e negociar um entendimento definitivo, as negociações formais ainda não começaram e seguem em fase de consultas, por meio de mediadores.

Paralelamente, em publicação no X, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, reiterou o tom duro de Teerã ao afirmar que os termos do memorando de entendimento firmado em Islamabad são "claros" e advertiu que "qualquer ameaça contra nosso povo e nossa liderança receberá resposta imediata e poderosa".

The terms of the Islamabad MoU are crystal clear and public for all to see.



POTUS has committed the U.S. to muzzling its pets in Tel Aviv. If they ignore their master, Iran will school them.



Any threat against our People and Leadership will receive Immediate Powerful Response. pic.twitter.com/VrKa259gYd — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 1, 2026

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