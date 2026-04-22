Qua, 22 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta22/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Irã diz que navio ignorou sinais antes de ser atacado no Estreito de Ormuz

Relatos contrariam a versão do Centro de Operações de Comércio Marítimo das Forças Armadas do Reino Unido, de que a embarcação não teria recebido qualquer aviso antes do disparo

Reportar Erro
Navio cargueiro no Estreito de OrmuzNavio cargueiro no Estreito de Ormuz - Foto: Giuseppe Cacace / AFP

A Guarda Revolucionária do Irã abriu fogo contra um cargueiro no Estreito de Ormuz, nesta quarta-feira, após a embarcação ter ignorado avisos dos militares, segundo a agência Nour News, do Irã. Já a agência Fars, ligada ao regime iraniano, informou que o país aplicou "legalmente" o controle sobre a passagem marítima ao alvejar o navio.

Os relatos contrariam a versão do Centro de Operações de Comércio Marítimo das Forças Armadas do Reino Unido, de que a embarcação não teria recebido qualquer aviso antes do disparo.

Leia também

• Bloqueio de portos pelos EUA é ato de guerra que viola cessar-fogo, diz ministro iraniano

• Irã prende mais de 3.600 pessoas por delitos relacionados à guerra

• Irã mostrará 'novas cartas no campo de batalha' se guerra recomeçar, diz presidente do Parlamento

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter