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Guerra no Oriente Médio Irã diz que navio-tanque pegou fogo no Estreito de Ormuz após atingir mina Ministério da Defesa do Reino Unido também informou que um navio-tanque se envolveu em um incidente enquanto transitava pelo estreito

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que um navio-tanque pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (11) após atingir uma mina naval, segundo a mídia estatal iraniana. De acordo com a corporação, a embarcação seguia por uma rota não autorizada no Estreito de Ormuz, uma das principais vias marítimas do mundo.

O Ministério da Defesa do Reino Unido também informou que um navio-tanque se envolveu em um incidente enquanto transitava pelo estreito. O Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês), que monitora a segurança da navegação, não identificou a embarcação, e detalhes adicionais não estavam disponíveis até o momento.

O UKMTO afirmou ainda que a situação da tripulação permanecia desconhecida. No mês passado, o órgão disse estar "tendo dificuldade para relatar com precisão" o número real de ataques na região, porque a maioria dos navios passou a se recusar a comunicar ocorrências.

Não estava claro, de imediato, se os relatos do Irã e do UKMTO se referiam ao mesmo incidente. Fonte: Associated Press.

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