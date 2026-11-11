Irã diz que navio-tanque pegou fogo no Estreito de Ormuz após atingir mina
Ministério da Defesa do Reino Unido também informou que um navio-tanque se envolveu em um incidente enquanto transitava pelo estreito
A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que um navio-tanque pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (11) após atingir uma mina naval, segundo a mídia estatal iraniana. De acordo com a corporação, a embarcação seguia por uma rota não autorizada no Estreito de Ormuz, uma das principais vias marítimas do mundo.
O Ministério da Defesa do Reino Unido também informou que um navio-tanque se envolveu em um incidente enquanto transitava pelo estreito. O Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês), que monitora a segurança da navegação, não identificou a embarcação, e detalhes adicionais não estavam disponíveis até o momento.
Leia também
• Guerra no Oriente Médio causou US$ 200 bilhões em danos nos países do Golfo
• Marinha do Reino Unido alerta sobre incidente em Ormuz
• Irã designa Marinha e Força Aérea da Argentina como "organizações terroristas"
O UKMTO afirmou ainda que a situação da tripulação permanecia desconhecida. No mês passado, o órgão disse estar "tendo dificuldade para relatar com precisão" o número real de ataques na região, porque a maioria dos navios passou a se recusar a comunicar ocorrências.
Não estava claro, de imediato, se os relatos do Irã e do UKMTO se referiam ao mesmo incidente. Fonte: Associated Press.