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Irã diz que 'navios não hostis' poderão transitar pelo Estreito de Ormuz

A Organização Marítima Internacional indicou que a nota, datada de domingo, foi emitida pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã com o pedido de que fosse distribuída pela organização

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Navios na costa de Dubai em meio à crise no Estreito de Ormuz Navios na costa de Dubai em meio à crise no Estreito de Ormuz  - Foto: AFP

O Irã afirmou que os "navios não hostis" podem transitar pelo Estreito de Ormuz em coordenação com as autoridades competentes, segundo um comunicado divulgado à Organização Marítima Internacional (OMI).

"Os navios não hostis (...) poderão — desde que não participem nem apoiem atos de agressão contra o Irã — e cumpram plenamente as normas de segurança e proteção declaradas, beneficiar-se de uma passagem segura pelo Estreito de Ormuz em coordenação com as autoridades competentes", afirma o comunicado.

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A OMI indicou que a nota, datada de domingo, foi emitida pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã com o pedido de que fosse distribuída pela organização. Acrescentou que a entidade a havia compartilhado com os Estados-membros e com as ONGs.

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