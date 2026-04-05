Seg, 06 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda04/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra

Irã diz que operação dos EUA para resgatar piloto 'fracassou completamente'

Pouco antes desta declaração, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou que o oficial havia sido resgatado "são e salvo" durante uma operação militar

Reportar Erro
uma aeronave americana, seguida por dois helicópteros, sobrevoando a cidade de Zaras, na província de Khuzistão, no sul do Irã. uma aeronave americana, seguida por dois helicópteros, sobrevoando a cidade de Zaras, na província de Khuzistão, no sul do Irã. - Foto: UGC/AFP

O exército iraniano afirmou, neste domingo (5), que a operação dos Estados Unidos para resgatar o piloto de um caça americano derrubado "fracassou completamente".

Pouco antes desta declaração, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou que o oficial havia sido resgatado "são e salvo" durante uma operação militar.

"A suposta operação de resgate do exército dos Estados Unidos, planejada como uma missão de engano e fuga em um aeroporto abandonado no sul de Isfahan, sob o pretexto de recuperar o piloto de um avião derrubado, foi completamente frustrada", declarou Ebrahim Zolfaghari, porta-voz do comando central militar iraniano.

Em uma mensagem em vídeo divulgada pela televisão estatal, afirmou que "dois aviões de transporte militar C130 e dois helicópteros Black Hawk foram destruídos" durante a operação.

Leia também

• Trump ameaça desatar 'inferno' se Irã não reabrir Estreito de Ormuz

• Trump anuncia resgate de segundo piloto acidentado no Irã

• Trump afirma que líderes militares do Irã foram 'eliminados' durante ataque massivo em Teerã

Acrescentou, ainda, que Trump continua com sua "retórica vazia e de distração, embora a realidade no terreno demonstre a posição superior das poderosas Forças Armadas do Irã".

Os meios de comunicação estatais divulgaram imagens de destroços carbonizados espalhados por uma área desértica, de onde ainda saía fumaça.

A agência de notícias Tasnim informou, por sua vez, que os ataques realizados durante a operação de resgate haviam deixado cinco mortos no sudoeste do Irã.

O caçabombardeiro F15E caiu no sudoeste do Irã na sexta-feira, e seus dois ocupantes haviam se ejetado em pleno voo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter