Guerra no Oriente Médio
Irã diz que os navios iraquianos podem cruzar livremente o Estreito de Ormuz
"Anunciamos que o Iraque, nosso país irmão, não está sujeito às restrições que impusemos no Estreito de Ormuz"
O Irã anunciou neste sábado (4) que as embarcações iraquianas podem cruzar o Estreito de Ormuz, uma rota estratégica estratégica bloqueada por completo por Teerã desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro.
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“Anunciamos que o Iraque, nosso país irmão, não está sujeito às restrições que impusemos no Estreito de Ormuz e que tais restrições se aplicam apenas aos países inimigos”, declarou o porta-voz do comando das Forças Armadas iranianas, Ebrahim Zolfaghari, citado pela televisão estatal.