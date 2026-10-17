Guerra no Oriente Médio
Irã diz que petroleiro com mais de 2 milhões de barris explodiu em Ormuz após atingir mina
IRGC classificou a embarcação como "desonesta", afirmando que ela tentava atravessar ilegalmente a importante rota marítima
Irã diz que petroleiro com mais de 2 milhões de barris explodiu em Ormuz após atingir mina - Foto: Giuseppe Cacace/AFP
A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou, em mensagem publicada no Telegram neste sábado, 17, que um superpetroleiro que transportava mais de dois milhões de barris de petróleo bruto explodiu no Estreito de Ormuz após atingir uma mina naval.
A IRGC classificou a embarcação como "desonesta", afirmando que ela tentava atravessar ilegalmente a importante rota marítima.
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"O Estreito de Ormuz está fechado, e o resultado da violação das regulamentações iranianas por navios na rota é a queima da confiança no exército terrorista americano", afirmou a IRGC.