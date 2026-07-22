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Conflito Irã diz que produção de mísseis não parou e afirma ter destruído data center nos Emirados Declarações ocorrem em meio à escalada do conflito entre Washington e Teerã

O porta-voz e general das Forças Armadas do Irã, Abolfazl Shekarchi, afirmou que a produção de mísseis estratégicos do país não foi interrompida durante o conflito com os Estados Unidos e declarou que um "grande data center do inimigo" nos Emirados Árabes Unidos foi destruído no que chamou "Terceira Guerra Imposta" - o atual conflito entre os dois países.

Segundo Shekarchi, durante todo o período da guerra e mesmo após a "violação dos compromissos depois da assinatura do acordo", a fabricação de armamentos continuou normalmente. "Os mísseis estão saindo da linha de produção diretamente para uso, enquanto nossos estoques continuam sendo repostos", disse.

O general também afirmou que as forças iranianas destruíram um data center nos Emirados que, segundo ele, havia sido construído ao longo de duas décadas com investimentos dos Estados Unidos, de países europeus e de Israel "para controlar a região". Shekarchi acrescentou que "todos os investimentos realizados pelos Estados Unidos ao longo de cinco décadas na região foram destruídos com a eliminação de suas bases". Shekarchi não informou, no entanto, se as instalações pertenciam a alguma empresa.

As declarações ocorrem em meio à escalada do conflito entre Washington e Teerã. Na terça-feira (21), os EUA realizaram a 11ª noite consecutiva de bombardeios contra alvos iranianos, enquanto o Irã respondeu com ataques de mísseis e drones contra a cidade jordaniana de Aqaba e voltou a ameaçar a navegação no Estreito de Ormuz.

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