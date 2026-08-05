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Guerra no Oriente Médio Irã diz que reabertura do Estreito de Ormuz depende de mudança de postura dos EUA Segundo uma fonte entrevistada pela emissora estatal iraniana, IRIB, as negociações estão sendo conduzidas exclusivamente entre Teerã e Mascate

A reabertura do Estreito de Ormuz depende de uma mudança no comportamento dos Estados Unidos e da "correção de suas violações", informou nesta quarta-feira (5) a emissora estatal iraniana IRIB, citando uma fonte a par do assunto.

A fonte acrescentou que um eventual acordo entre Irã e Omã sobre futuros arranjos de navegação em Ormuz não levaria à reabertura imediata da via estratégica. Segundo a fonte, as negociações estão sendo conduzidas exclusivamente entre Teerã e Mascate e "não têm nada a ver com os EUA".

Mesmo que Irã e Omã cheguem a um entendimento, o estreito permanecerá fechado enquanto as "violações americanas" continuarem, disse a fonte.

Em paralelo, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta quarta (5) que a República Islâmica apoiará qualquer iniciativa ou decisão adotada pelos líderes palestinos no decorrer das negociações em andamento, reafirmando o apoio contínuo de Teerã à causa palestina, segundo a Press TV.

Em conversa telefônica com o chefe do Bureau Político do Hamas, Khalil al-Hayya, Pezeshkian o parabenizou pela nomeação e disse esperar que o novo cargo contribua para o povo palestino.

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