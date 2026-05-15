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Guerra no Oriente Médio

Irã diz que recebeu mensagens americanas que mostram vontade de seguir negociando

"O que foi dito sobre os Estados Unidos terem rejeitado a proposta iraniana ou a resposta do Irã à proposta americana aconteceu há alguns dias, quando o senhor Trump tuitou e disse que era inaceitável", explicou Araghchi a jornalistas na Índia

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Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas AraghchiMinistro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi - Foto: Ozan Kose/AFP

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta sexta-feira (15) que o governo recebeu mensagens dos Estados Unidos nas quais a administração do presidente Donald Trump reitera que deseja prosseguir com as negociações para acabar com a guerra no Oriente Médio.

"O que foi dito sobre os Estados Unidos terem rejeitado a proposta iraniana ou a resposta do Irã à proposta americana aconteceu há alguns dias, quando o senhor Trump tuitou e disse que era inaceitável", explicou Araghchi a jornalistas em Nova Délhi, capital da Índia.

"Mas depois disso, voltamos a receber mensagens dos americanos nas quais diziam que estavam dispostos a continuar com as negociações e o diálogo", acrescentou.

O ministro iraniano está na capital indiana para uma reunião dos BRICS.

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Araghchi também afirmou que está aberto a qualquer apoio, inclusive o da China, para solucionar o conflito.

"Temos relações muito boas com a China, somos parceiros estratégicos e sabemos que os chineses têm boas intenções. Portanto, qualquer iniciativa por parte deles que possa apoiar a diplomacia será bem-vinda", afirmou.

Apesar de um cessar-fogo em vigor desde 8 de abril, a guerra, iniciada em 28 de fevereiro com os ataques americanos e israelenses contra o Irã, afeta centenas de milhões de pessoas em todo o mundo por suas consequências econômicas.

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