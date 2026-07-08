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Guerra Irã diz que responderá 'vulgaridade' com ação e que acordo com EUA não foi baseado na confiança Segundo ele, os EUA - apesar da cláusula que enfatiza a responsabilidade da República Islâmica em determinar os arranjos para a segurança no Estreito de Ormuz - violaram a estrutura do acordo com suas ações unilaterais

O ministro de Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou nesta quarta-feira, 8, que não responderá "vulgaridade com vulgaridade", mas com ação, ao comentar as declarações recentes do presidente dos EUA, Donald Trump.

"Os iranianos são conhecidos por sua civilidade, cultura e fortes valores morais", disse Araghchi na rede X. "Dirigir-se à Nação Civilizada e Corajosa do Irã com linguagem depreciativa não diminui sua grandeza". Hoje [quarta-feira], Trump chamou os iranianos de "malucos" e comentou que a nova liderança do país poderá "sumir", após cogitar um novo grande ataque ao Irã.

Em paralelo, o porta-voz do Ministério, Esmaeil Baqaei, alegou que o memorando de entendimento entre o Irã e os EUA, desde o primeiro passo, não foi baseado na confiança, mas sim no mecanismo claro de "compromisso por compromisso", pois não havia nenhum sinal de boa-fé no comportamento americano.

Segundo ele, os EUA - apesar da cláusula que enfatiza a responsabilidade da República Islâmica em determinar os arranjos para a segurança no Estreito de Ormuz - violaram a estrutura do acordo com suas ações unilaterais.

"A República Islâmica do Irã perseguirá com determinação a salvaguarda de seus interesses nacionais e o exercício de sua soberania", escreveu Baqaei no X.

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