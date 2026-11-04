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Conflito Irã diz que resultados das eleições nos EUA mostram que eleitores rejeitaram guerra de Trump Principal negociador e presidente do parlamento do Irã, Mohammad Bagher Qalibaf, escreveu nesta quarta-feira (4) no X que "os americanos disseram NÃO À GUERRA, e nós endossamos essa mensagem"

Os iranianos celebraram nesta quarta-feira, 4, a rejeição dos eleitores dos Estados Unidos ao presidente Donald Trump nas eleições de meio de mandato, enquanto muitos no Oriente Médio aguardavam para ver como os resultados poderiam afetar a guerra com o Irã.

Preocupações com a guerra, particularmente a frustração com o aumento dos preços dos combustíveis e outros bens nos EUA, ajudaram os democratas a conquistar o controle de ambas as câmaras do Congresso na votação encerrada na noite de terça-feira, 3, um revés acentuado para Trump e seu Partido Republicano.

O líder supremo do Irã disse que aqueles que pensam que mudanças partidárias nos Estados Unidos podem mudar sua hostilidade em relação à República Islâmica estão "gravemente enganados".

O principal negociador e presidente do parlamento do Irã, Mohammad Bagher Qalibaf, escreveu nesta quarta-feira (4) no X que "os americanos disseram NÃO À GUERRA, e nós endossamos essa mensagem."

Conscience or the cost of living, Americans said NO TO WAR, and we endorse this message. If the US govt betrays their public will to serve international paymasters and blackmailers, it will learn our NO comes with a Nightmare. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) November 4, 2026

Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse em uma postagem nas redes sociais que os americanos enviaram uma mensagem clara e alertou Washington contra ignorá-la. Se os EUA continuarem a ignorar a realidade, disse o porta-voz, "as consequências desse grave erro de cálculo se estenderão muito além do que você já testemunhou."

Milhares marcharam por Teerã nesta quarta para comemorar o aniversário da tomada da Embaixada dos EUA em 1979 e celebrar os resultados das eleições nos EUA.

Manifestantes queimaram bandeiras americanas e israelenses e gritaram "Morte à América" e "Morte a Israel". Eles exibiram efígies de Trump e Netanyahu ao lado de caricaturas dos dois líderes.

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