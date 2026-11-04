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Conflito

Irã diz que resultados das eleições nos EUA mostram que eleitores rejeitaram guerra de Trump

Principal negociador e presidente do parlamento do Irã, Mohammad Bagher Qalibaf, escreveu nesta quarta-feira (4) no X que "os americanos disseram NÃO À GUERRA, e nós endossamos essa mensagem"

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O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Kent Nishimura/AFP

Os iranianos celebraram nesta quarta-feira, 4, a rejeição dos eleitores dos Estados Unidos ao presidente Donald Trump nas eleições de meio de mandato, enquanto muitos no Oriente Médio aguardavam para ver como os resultados poderiam afetar a guerra com o Irã.

Preocupações com a guerra, particularmente a frustração com o aumento dos preços dos combustíveis e outros bens nos EUA, ajudaram os democratas a conquistar o controle de ambas as câmaras do Congresso na votação encerrada na noite de terça-feira, 3, um revés acentuado para Trump e seu Partido Republicano.

O líder supremo do Irã disse que aqueles que pensam que mudanças partidárias nos Estados Unidos podem mudar sua hostilidade em relação à República Islâmica estão "gravemente enganados".

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O principal negociador e presidente do parlamento do Irã, Mohammad Bagher Qalibaf, escreveu nesta quarta-feira (4) no X que "os americanos disseram NÃO À GUERRA, e nós endossamos essa mensagem."

 

Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse em uma postagem nas redes sociais que os americanos enviaram uma mensagem clara e alertou Washington contra ignorá-la. Se os EUA continuarem a ignorar a realidade, disse o porta-voz, "as consequências desse grave erro de cálculo se estenderão muito além do que você já testemunhou."

Milhares marcharam por Teerã nesta quarta para comemorar o aniversário da tomada da Embaixada dos EUA em 1979 e celebrar os resultados das eleições nos EUA.

Manifestantes queimaram bandeiras americanas e israelenses e gritaram "Morte à América" e "Morte a Israel". Eles exibiram efígies de Trump e Netanyahu ao lado de caricaturas dos dois líderes.

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