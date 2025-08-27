A- A+

MUNDO Irã diz que retorno dos inspetores da AIEA não significa retomada total da cooperação O retorno dos inspetores ocorreu depois que diplomatas iranianos realizaram negociações em Genebra na terça-feira (26) com seus homólogos do Reino Unido, França e Alemanha

O Irã afirmou, nesta quarta-feira (27), que o retorno dos inspetores nucleares da ONU não representa uma retomada completa da cooperação, que foi suspensa após a guerra de 12 dias com Israel.

Uma equipe de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) retornou ao Irã, confirmou o diretor Rafael Grossi, marcando a primeira equipe a entrar no país desde que Teerã suspendeu sua cooperação com a agência no mês passado.

"Um texto final sobre o novo quadro de cooperação com a AIEA ainda não foi aprovado, e opiniões estão sendo trocadas", disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, segundo a televisão estatal.

Os inspetores da agência deixaram o Irã após Israel lançar um ataque a instalações nucleares e militares iranianas, assim como a áreas residenciais, em meados de junho, que deixou mais de 1.000 mortos.

As forças americanas seguiram o exemplo com bombardeios às instalações nucleares em Fordo, Isfahan e Natanz.

O Irã respondeu com ataques de mísseis e drones que deixaram dezenas de mortos em Israel. Um cessar-fogo entre Irã e Israel está em vigor desde 24 de junho.

Posteriormente, o Irã suspendeu sua cooperação com a AIEA, argumentando que a agência não havia condenado os ataques israelenses e americanos à sua infraestrutura nuclear.

Segundo a lei que rege a suspensão, os inspetores só têm acesso às instalações nucleares iranianas com a aprovação do órgão máximo de segurança do país, o Conselho Supremo de Segurança Nacional.

Teerã indicou desde então que a futura cooperação com a agência assumirá "uma nova forma".

O porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã, Behrouz Kamalvandi, indicou que os inspetores da AIEA supervisionariam a substituição de combustível na usina nuclear de Bushehr, no sudoeste do Irã.

Ele não mencionou se os inspetores da AIEA teriam acesso a outras instalações, como Fordo e Natanz, atacadas durante a guerra.

Em entrevista à Fox News, Grossi disse que a agência e Teerã ainda estão discutindo que tipo de "modalidades práticas podem ser implementadas para facilitar o reinício do nosso trabalho lá".

O retorno dos inspetores ocorreu depois que diplomatas iranianos realizaram negociações em Genebra na terça-feira com seus homólogos do Reino Unido, França e Alemanha.

