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armamento nuclear Irã diz que sanções sobre petróleo serão suspensas com acordo e deixa em aberto questão nuclear Na manhã desta segunda, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que o acordo negociado entre Washington e Teerã dará aos americanos poder de fiscalização sobre o programa nuclear iraniano

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmou que os detalhes dos aspectos diplomáticos do acordo com os EUA serão divulgados em breve, assim que forem finalizados, e que um plano de viagens para alguns países da região e vizinhos está na agenda antes da cerimônia oficial de assinatura do pacto em Genebra, previsto para sexta-feira.

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 15, Baghaei mencionou que, em relação à forma e ao mecanismo de assinatura do memorando de entendimento, uma decisão final será tomada nesta segunda-feira ou terça-feira, e seus resultados serão anunciados oficialmente.

Apesar da falta de maiores detalhes, ele destacou que o acordo obriga os Estados Unidos a suspender completamente as sanções e que a liberação de ativos congelados "é um direito legal e econômico" do Irã, destacando que a liberação de ativos congelados iranianos e a compensação por danos de guerra são duas importantes prioridades econômicas no memorando, que Washington "está comprometido em implementá-las". "Além disso, com a assinatura deste memorando na sexta-feira, todas as restrições à venda de petróleo iraniano, derivados de petróleo e produtos petroquímicos serão suspensas imediatamente", adicionou

O porta-voz também explicou que o texto não aborda os detalhes da questão nuclear, mas sim estabelece que, dentro de 60 dias após a assinatura, serão realizadas negociações bilaterais exclusivamente sobre questões nucleares e a suspensão mútua de sanções. "As posições do Irã sobre o enriquecimento de urânio e os estoques de urânio altamente enriquecido são bastante claras, baseadas nas obrigações do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP). No entanto, devemos aguardar para ver em que direção as negociações se desenvolverão durante esses 60 dias", ponderou.

Na manhã desta segunda, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que o acordo negociado entre Washington e Teerã dará aos americanos poder de fiscalização sobre o programa nuclear iraniano.

Em relação à retomada da navegação no Estreito de Ormuz, Baghaei assegurou que o Irã e Omã garantirão a segurança do tráfego na importante rota marítima e destacou que a segurança do estreito é "de grande importância" para o Irã, e todas as medidas tomadas nos últimos meses estão em plena conformidade com o direito internacional. "O Irã não busca apenas receber taxas, mas definirá e cobrará os custos relacionados aos serviços de navegação, proteção ambiental e seguro de navios fornecidos pelo Irã e por Omã", acrescentou.

Baghaei ainda ventilou as incertezas sobre o Líbano, considerando a resistência de Israel com o pacto de paz. O representante iraniano mencionou que a segurança, a dignidade, a soberania nacional e a integridade territorial de Beirute são "de fundamental importância para o Irã", e o país demonstrou seu compromisso com essa questão na prática.

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