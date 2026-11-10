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Ormuz Irã diz que três petroleiros pegaram fogo no Estreito de Ormuz Emirados Árabes Unidos e Omã também relatam ataques a embarcações na região

A Guarda Revolucionária do Irã informou, nesta terça-feira (10), que três petroleiros pegaram fogo no Estreito de Ormuz, onde o país costuma atacar navios que transitam sem sua autorização.

A companhia estatal de petróleo dos Emirados Árabes Unidos (Adnoc), informou que uma de suas embarcações "sofreu danos após um ataque nas águas territoriais" do país no Golfo, durante a tarde.

A agência marítima britânica UKMTO também relatou que um petroleiro havia sido "atingido por um projétil desconhecido" na costa de Omã, perto do Estreito de Ormuz.

Até o momento não está claro se algum desses incidentes corresponde a um dos navios mencionados por Teerã.

"Dois petroleiros infratores, que viajavam por uma rota não autorizada no Estreito de Ormuz, foram detidos após explosões maciças e continuam em chamas", disse em comunicado o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o braço ideológico das Forças Armadas iranianas.

"Um terceiro petroleiro infrator, que viajava por uma rota não autorizada de Ormuz, explodiu esta tarde após atingir uma mina naval", acrescentou posteriormente, sem especificar os nomes nem a origem dos navios.

Teerã fez vários anúncios nas últimas semanas informando sobre incêndios em navios nesta rota marítima. Também assinalou que algumas embarcações atingiram minas, enquanto o Exército americano garantiu recentemente que todas as minas haviam sido removidas desta rota.

Desde o início da guerra no Oriente Médio no fim de fevereiro, o Irã restringiu em grande medida o tráfego pelo Estreito de Ormuz, insistindo que os navios utilizem rotas autorizadas pela República Islâmica.

Os Estados Unidos responderam impondo um bloqueio naval sobre os portos iranianos e ajudando os petroleiros a atravessar esta via marítima estratégica, por onde normalmente transita cerca de um quinto do petróleo mundial.

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