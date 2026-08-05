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Catolicismo Sheinbaum pede que México seja incluído na visita do papa à América Latina Em novembro o pontífice visitará Uruguai, Argentina e Peru

A presidente Claudia Sheinbaum declarou nesta quarta-feira (5) que pedirá ao Vaticano para incluir o México na próxima viagem do papa Leão XIV pela América Latina.

O pontífice visitará 10 cidades de Uruguai, Argentina e Peru entre 6 e 17 de novembro.

Sheinbaum já havia feito o convite ao papa em uma conversa telefônica em dezembro do ano passado. Agora, o fará através do secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, que está visitando a Cidade do México.

"Vamos insistir que ele está cordialmente convidado ao nosso país", disse a mandatária em sua coletiva de imprensa diária.

"Além do que essa visita significa para o povo católico, hoje o papa também representa uma visão de um debate que temos travado aqui, relacionado às plataformas digitais e à inteligência artificial", acrescentou, em referência à primeira encíclica papal, que se concentrou neste tema e que Sheinbaum cita com frequência.

Com 126 milhões de habitantes, o México é um país muito católico. O último censo, de 2020, indicou em 78% a parcela da população que se identifica com essa religião.

A última vez que um pontífice visitou o país foi em 2016, quando Francisco realizou uma viagem por cinco estados. Antes, Bento XVI visitou o México em 2012, e João Paulo II fez cinco viagens ao país.

Parolin prevê celebrar uma missa na Basílica de Guadalupe, também na quarta-feira. A agenda inclui uma reunião com uma organização que reúne diversos setores da sociedade para construir propostas de paz, segurança e justiça no México.

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