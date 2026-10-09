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Notícias Irã diz ter atacado navio que cruzava Estreito de Ormuz por 'rota ilegal' Desde o início da guerra no Oriente Médio, a república islâmica tenta bloquear a navegação nesta via estratégica

A Guarda Revolucionária do Irã informou, nesta sexta-feira (9), que suas forças atacaram um navio de transporte de gás que tentava atravessar o Estreito de Ormuz por "uma rota ilegal".

Desde o início da guerra no Oriente Médio, a república islâmica tenta bloquear a navegação nesta via estratégica, por onde antes do conflito circulava um quinto do comércio mundial de hidrocarbonetos.

As agências de controle do tráfego marítimo também reportaram, nesta sexta, que um projétil de origem desconhecida tinha provocado um incêndio em um barco em frente à costa dos Emirados Árabes Unidos, mas citaram uma embarcação diferente.

Em nota divulgada pela imprensa oficial, a Guarda Revolucionária afirmou que as forças iranianas "tomaram o controle da administração do estreito".

"Ao realizar esta missão, há algumas horas, um gigantesco navio gaseiro de GLP chamado NV Sunshine, de propriedade da NatWit, que tentava transitar pela rota ilegal ao sul do Estreito de Ormuz, foi atingido", acrescentou o exército ideológico iraniano.

Teerã insiste que os navios peçam sua permissão para atravessar Ormuz por uma rota próxima ao seu litoral. No entanto, cada vez mais há navios que se arriscam a navegar por uma rota alternativa que margeia a costa sul do estreito.

A agência marítima britânica UKMTO informou, nesta sexta-feira, que um navio sofreu um incêndio a bordo, ao ser atingido por um projétil de origem desconhecida em frente à costa dos Emirados Árabes Unidos, a sudoeste do estreito.

"No momento desconhece-se a situação da tripulação, a avaliação de danos e o impacto ambiental", destacou a UKMTO em um comunicado.

A empresa de segurança britânica Vanguard também reportou o incidente e identificou o navio como o petroleiro GEM NO.2, com bandeira do Panamá.

Os navios no Golfo e no Estreito de Ormuz, a única rota marítima de acesso a essa região rica em petróleo, têm sido alvos de ataques repetidos desde que Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra, no fim de fevereiro.

Os Estados Unidos estabeleceram seu próprio contrabloqueio dos portos iranianos e ocasionalmente lançam ataques contra navios da república islâmica nessas águas.

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