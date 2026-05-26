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CONFLITO Irã diz ter derrubado drone dos EUA no Golfo Pérsico e ameaça reagir a violações de cessar-fogo Em comunicado divulgado por seus canais oficiais, a IRGC acusou o "exército terrorista dos Estados Unidos" de manter "aventuras intervencionistas" e "comportamentos agressivos" na região

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou nesta terça-feira (26) ter identificado e reagido à incursão de aeronaves militares americanas no espaço aéreo iraniano na região do Golfo Pérsico, derrubando um drone, em meio à escalada de tensões entre Teerã e Washington apesar do cessar-fogo em vigor.

Em comunicado divulgado por seus canais oficiais, a IRGC acusou o "exército terrorista dos Estados Unidos" de manter "aventuras intervencionistas" e "comportamentos agressivos" na região. Segundo a nota, unidades de defesa aérea iranianas derrubaram um drone MQ-9 após "monitoramento preciso de inteligência".

A Guarda Revolucionária também afirmou ter disparado contra um drone RQ-4 e um caça F-35 dos EUA, forçando as aeronaves a deixar o espaço territorial iraniano. Até o momento, não houve confirmação imediata por parte de Washington sobre as alegações envolvendo a perda de drones ou a aproximação de um F-35.

A IRGC advertiu ainda que qualquer violação do cessar-fogo pelos EUA terá resposta "legítima e certa" por parte do Irã.

Na noite de segunda, 25, o Comando Central dos EUA (Centcom) informou ter realizado ataques de "autodefesa" contra alvos no sul do Irã, incluindo plataformas de lançamento de mísseis e embarcações com capacidade de espalhar minas marítimas. Segundo Washington, a ação teve como objetivo proteger tropas americanas de ameaças iranianas e empregou "força moderada" devido à trégua em vigor.

Mais cedo, o líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei, afirmou que os EUA não terão mais "um refúgio seguro" para bases militares no Oriente Médio e avaliou que Washington está perdendo influência na região.

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