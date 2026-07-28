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Conflito Irã diz ter perdido 230 milhões de metros cúbicos de capacidade de produção de gás com guerra Informação foi divulgada pela porta-voz do governo, Fatemeh Mohajerani

O governo do Irã afirmou nesta terça-feira, 28, que o país perdeu cerca de 230 milhões de metros cúbicos de capacidade de produção de gás em consequência dos ataques sofridos durante a guerra contra os Estados Unidos. A informação foi divulgada pela porta-voz do governo, Fatemeh Mohajerani, que também pediu à população que reduza o consumo de energia diante dos impactos sobre o abastecimento.

Segundo Fatemeh, a queda na produção reduz tanto o fornecimento de gás às refinarias quanto o combustível destinado às usinas de geração de energia, razão pela qual o governo solicita economia de energia à população. "O próprio presidente tem dado o exemplo", disse.

A porta-voz afirmou ainda que o governo havia elaborado planos de contingência antes mesmo da posse do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que, em 13 de junho, delegou poderes especiais a grupos de trabalho, ministros e governadores para enfrentar a crise.

Segundo Fatemeh, uma das prioridades do governo é preservar o emprego por meio de pacotes de apoio às empresas, embora tenha reconhecido que as medidas "não atendem necessariamente a todas as necessidades". Ela acrescentou que o governo também busca garantir o abastecimento de bens essenciais, fortalecer a rede de proteção social e ampliar a resiliência econômica e social do país.

Em outra declaração, a porta-voz afirmou que o governo continuará fortalecendo as forças armadas "por todos os meios que considerar necessários". Ela elogiou os militares iranianos pela atuação durante o conflito e declarou que, apesar dos danos sofridos, "é absolutamente impossível que o Irã seja derrubado".

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