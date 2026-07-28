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Conflito

Irã diz ter perdido 230 milhões de metros cúbicos de capacidade de produção de gás com guerra

Informação foi divulgada pela porta-voz do governo, Fatemeh Mohajerani

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Irã diz ter perdido 230 milhões de metros cúbicos de capacidade de produção de gás com guerraIrã diz ter perdido 230 milhões de metros cúbicos de capacidade de produção de gás com guerra - Foto: Atta Kenare/AFP

O governo do Irã afirmou nesta terça-feira, 28, que o país perdeu cerca de 230 milhões de metros cúbicos de capacidade de produção de gás em consequência dos ataques sofridos durante a guerra contra os Estados Unidos. A informação foi divulgada pela porta-voz do governo, Fatemeh Mohajerani, que também pediu à população que reduza o consumo de energia diante dos impactos sobre o abastecimento.

Segundo Fatemeh, a queda na produção reduz tanto o fornecimento de gás às refinarias quanto o combustível destinado às usinas de geração de energia, razão pela qual o governo solicita economia de energia à população. "O próprio presidente tem dado o exemplo", disse.

A porta-voz afirmou ainda que o governo havia elaborado planos de contingência antes mesmo da posse do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que, em 13 de junho, delegou poderes especiais a grupos de trabalho, ministros e governadores para enfrentar a crise.

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Segundo Fatemeh, uma das prioridades do governo é preservar o emprego por meio de pacotes de apoio às empresas, embora tenha reconhecido que as medidas "não atendem necessariamente a todas as necessidades". Ela acrescentou que o governo também busca garantir o abastecimento de bens essenciais, fortalecer a rede de proteção social e ampliar a resiliência econômica e social do país.

Em outra declaração, a porta-voz afirmou que o governo continuará fortalecendo as forças armadas "por todos os meios que considerar necessários". Ela elogiou os militares iranianos pela atuação durante o conflito e declarou que, apesar dos danos sofridos, "é absolutamente impossível que o Irã seja derrubado".

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