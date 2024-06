A- A+

Votação Irã é condenado na resolução de governadores da agência nuclear da ONU Irã deverá "reverter a retirada do credenciamento" de acordo com a resolução

O conselho de governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) adotou nesta quarta-feira (5) em Viena uma resolução que adverte o Irã por sua falta de cooperação em relação ao desenvolvimento do seu programa nuclear.

O texto, apresentado pelo Reino Unido, França e Alemanha, foi aprovado por 20 dos 35 países, incluindo os Estados Unidos, inicialmente relutantes por temerem um aumento das tensões no Oriente Médio com a condenação do Irã, confirmaram à AFP três diplomatas.

Rússia e China votaram contra e 12 países se abstiveram da votação para condenar o Irã. Um membro estava ausente.

Esta resolução, a primeira neste sentido desde novembro de 2022, lamenta novamente a falta de "respostas técnicas confiáveis" para vestígios inexplicáveis de urânio em duas instalações não declaradas.

"É essencial e urgente" que Teerã esclareça a situação e permita o acesso aos locais em questão, afirma o texto confidencial, consultado pela AFP.

A resolução também diz que o Irã deve "reverter a retirada do credenciamento" de alguns de seus inspetores mais experientes e reconecte as câmaras de vigilância "sem demora".

O objetivo do texto é aumentar a pressão sobre o Irã, que nos últimos anos reduziu sua cooperação com o órgão da ONU.

Embora não tenha consequências imediatas, a condenação do Irã pode ser um primeiro passo antes de levar a questão ao Conselho de Segurança da ONU, com capacidade para impor sanções.

