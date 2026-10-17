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Guerra no Oriente Médio Irã e Egito discutem insegurança em Ormuz e conflito no Iêmen em encontro entre chanceleres Segundo comunicado iraniano divulgado hoje, os representantes discutiram relações bilaterais e temas regionais e internacionais

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, se reuniu neste sábado, 17, com o chanceler do Egito, Badr Abdelatty, à margem da 52ª sessão do Conselho de Ministros da Organização de Cooperação Islâmica, em Bagdá. Segundo comunicado iraniano divulgado hoje, os representantes discutiram relações bilaterais e temas regionais e internacionais.

No encontro, Araghchi afirmou que a insegurança no Estreito de Ormuz é "resultado direto" de ações agressivas dos Estados Unidos e de Israel, que, segundo ele, são mantidas de diversas formas até agora.

O chanceler iraniano também informou o homólogo egípcio sobre as mais recentes consultas diplomáticas realizadas por mediadores para alcançar uma possível resolução do conflito que se estende desde o fim de fevereiro.

Ainda de acordo com o comunicado, as partes trataram dos eventos recentes na Península Arábica, e o Irã reiterou estar disposto a oferecer a assistência necessária para encerrar os conflitos entre a Arábia Saudita e o Iêmen diante dos recentes ataques realizados pelos rebeldes iemenitas houthis, apoiados por Teerã. Araghchi, no entanto, afirmou que "a experiência de 12 anos de tensão e conflito demonstra que não há solução ou abordagem militar para a questão do Iêmen".

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