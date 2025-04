Irã e EUA concluem terceira rodada de negociações sobre programa nuclear

A- A+

O Irã e os Estados Unidos concluíram em Omã neste sábado (26) a terceira rodada de negociações sobre o programa nuclear de Teerã, um ciclo de conversas indiretas nas quais tentam chegar a um acordo para aliviar as tensões no Oriente Médio.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, liderou a delegação iraniana e os EUA encaminharam o enviado especial da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff, para as negociações, que foram mediadas por Omã.

"As conversas técnicas e de especialistas entre as duas delegações entraram em uma fase de discussões detalhadas sobre demandas e expectativas mútuas", informou a televisão estatal.





As delegações presentes na capital de Omã, Mascate, "retornarão às suas respectivas capitais para consultas", disse a rede.

Omã, que está atuando como mediador, informou que as negociações serão retomadas na próxima semana.

"As negociações continuarão na próxima semana com uma nova reunião de alto nível provisoriamente agendada para 3 de maio", disse o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi, na rede social X.

Teerã e Washington, que não mantêm relações diplomáticas há mais de quatro décadas, iniciaram conversações há duas semanas para restringir o desenvolvimento nuclear do Irã a fins civis em troca da suspensão das sanções.

As negociações começaram por volta das 06H00 GMT (03H00 de Brasília), com as delegações se reunindo em salas separadas e se comunicando por meio dos anfitriões, disse Esmail Baqai, porta-voz do ministro das Relações Exteriores do Irã.

Anteriormente, o porta-voz informou que as negociações estão ocorrendo em uma "atmosfera séria", de acordo com a agência de notícias Tasnim.

Embora Teerã afirme que seu programa é exclusivamente para fins civis, os EUA, Israel e outras potências ocidentais suspeitam que o objetivo seja desenvolver uma arma atômica.

Nesta ocasião, as conversas na capital de Omã, Mascate, incluíram uma reunião em nível técnico entre especialistas de ambos os lados.

Araqchi expressou nesta semana um "otimismo cauteloso" com relação ao processo.

Os programas de defesa e de mísseis do Irã não fazem parte da negociação, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano à televisão estatal.

"O assunto não foi abordado em conversas indiretas com os Estados Unidos", disse Baqai.

As conversas foram apenas "sobre sanções e questões nucleares", confirmou um negociador iraniano à Tasnim.

O presidente americano, Donald Trump, reiterou em uma entrevista publicada pela revista Time sua ameaça de recorrer à ação militar se não houver acordo.

Mas ele também disse que "preferiria muito mais um acordo do que a queda de bombas".

Essa rodada de conversas é a primeira negociação de alto nível entre os dois rivais desde que Trump, em seu primeiro mandato, retirou os EUA do acordo multilateral de 2015 para restringir o programa nuclear do Irã e aliviar as sanções.

