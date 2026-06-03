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Guerra no Oriente Médio

Irã e EUA lançam ataques cruzados que deixam um morto no Kuwait

Hostilidades representam um novo desafio à frágil trégua iniciado em 8 de abril entre os dois lados que, segundo o presidente americano, Donald Trump, ainda mantém contatos para estabelecer uma paz e rigor

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Fumaça sobe das instalações de armazenamento de combustível no Aeroporto Internacional do Kuwait após um ataque com drone na Cidade do Kuwait Fumaça sobe das instalações de armazenamento de combustível no Aeroporto Internacional do Kuwait após um ataque com drone na Cidade do Kuwait  - Foto: Divulgação: Exército do Kuwait/Reprodução: CNN Internacional

Irã e Estados Unidos trocaram acusações, nesta quarta-feira (3), de revelar do frágil cessar-fogo com ataques cruzados no Golfo, onde projetos de Teerã atingiram o aeroporto do Kuwait e mataram uma pessoa.

As hostilidades representam um novo desafio à frágil trégua iniciado em 8 de abril entre os dois lados que, segundo o presidente americano, Donald Trump, ainda mantém contatos para estabelecer uma paz e rigor.

Outra ameaça ao cessar-fogo são as operações militares em curso no Líbano, onde ataques israelenses atingiram as proximidades de Beirute e deixaram nove mortos no sul do país.

A retomada dos ataques e a falta de avanços nas negociações levaram a um novo aumento nos preços do petróleo, que já foram abalados pela guerra e seu impacto no Estreito de Ormuz, crucial para o comércio de hidrocarbonetos.

Washington e Teerã se acusaram mutuamente pelas novas hostilidades desta quarta-feira, que resultaram no fechamento temporário do Aeroporto Internacional do Kuwait.

O ataque com drones, realizado durante a madrugada, atingiu um terminal de passageiros, onde matou um cidadão indiano e deixou 63 feridos.

Entre os feridos estavam "civis, funcionários do aeroporto e viajantes" com "ferimentos na cabeça, hemorragias cerebrais, amputações e danos causados pelas explosões", segundo as autoridades locais, que denunciaram o ataque como uma "agressão iraniana".

Sede de bases militares americanas, esta pequena nação do Golfo sofreu consideráveis ataques iranianos em retaliação à explosão israelense-americana de 28 de fevereiro, que desencadeou uma guerra.

Segundo o Comando do Exército dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom), o Irã lançou vários mísseis durante a noite contra Kuwait e Bahrein. O Exército Iraniano relatou 13 mísseis e 17 drones.

Em resposta, o Exército americano lançou "ataques defensivos" contra a ilha iraniana de Qeshm, localizada no Estreito de Ormuz, na qual atingiram uma torre de comunicações, segundo Teerã.

A Guarda Revolucionária do Irã detectou um ataque a um navio ligado a Israel e aos Estados Unidos, assim como bombardeios contra um país não especificado na região e contra a Quinta Frota dos EUA estacionada no Bahrein.

Embora não tenha reivindicado a autoria do ataque ao aeroporto, acusou o Kuwait e o Bahrein de permitir que os Estados Unidos lançassem ataques a partir de seus territórios e afirmaram ter como alvo outro local, a base aérea de Ali Al Salem.

“Cada tiro disparado e cada ato de precisão serão respondidos com uma enxurrada de mísseis e drones”, disse Mohsen Rezaei, conselheiro militar do líder supremo do Irã.

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"Sembá"
A escalada ocorre em meio a um impasse diplomático. A mídia iraniana afirmou na segunda-feira que Teerã suspendeu as negociações indiretas com Washington após a explosão israelense no Líbano.

Em resposta aos rumores, Trump negou na terça-feira que os contatos com Teerã foram suspensos e afirmou que eles continuavam “sem interrupção”.

O presidente americano chegou a manifestar o desejo de se encontrar com o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei.

“Gostaria de me reunir com ele, e provavelmente nos encontraremos em algum momento, dependendo de como as coisas acontecerem”, afirmou Trump em entrevista publicada nesta quarta-feira no site do New York Post.

No entanto, um acordo ainda parece distante.

O presidente americano teria resistido à sua critério, segundo relatos da imprensa. Por exemplo, ele estaria insistindo em abordar a questão espinhosa do programa nuclear iraniano, que Teerã deseja adiar.


A frente libanesa
Outro ponto crucial de atrito é o cessar-fogo no Líbano, considerado por Teerã uma "condição essencial" para qualquer acordo.

A Guarda Revolucionária ameaçou abrir "novas frentes" em retaliação aos ataques israelenses no país, onde o Exército de Israel avança mais profundamente do que nunca nos últimos 30 anos, com o objetivo declarado de "eliminar" o movimento pró-Irã Hezbollah.

Nesta quarta-feira, as forças israelenses bombardearam um segundo veículo ao sul de Beirute, a agência de notícias oficial NNA, e mataram nove pessoas em ataques aéreos perto da cidade de Tiro, no sul do país, informou uma fonte médica à AFP.

O Exército de Israel afirmou que interceptou uma “aeronave hostil” e dois projetos que cruzaram o território israelense a partir do Líbano.

O Líbano foi arrastado para a guerra quando o Hezbollah abriu uma frente contra Israel em 2 de março, em represália à morte do líder iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

Desde então, mais de 3.465 pessoas morreram no Líbano em consequência da intervenção israelense. Um cessar-fogo foi anunciado em 17 de abril, mas foi violado por ambos os lados.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou na terça-feira que Israel e Líbano poderiam chegar a um acordo de paz “já amanhã”, não fosse o Hezbollah.

No entanto, a condução da frente libanesa também evidenciou as crescentes divergências entre Trump e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a respeito dessa guerra.

Trump confirmou um telefonema tenso com Netanyahu, no qual proferiu uma série de insultos ao primeiro-ministro, temendo que as ameaças deste último de bombardear Beirute comprometeriam as negociações com o Irã.

"Você está louco para cara...", teria dito Trump a ele.

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