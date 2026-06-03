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Guerra no Oriente Médio Irã e EUA lançam ataques cruzados que deixam um morto no Kuwait Hostilidades representam um novo desafio à frágil trégua iniciado em 8 de abril entre os dois lados que, segundo o presidente americano, Donald Trump, ainda mantém contatos para estabelecer uma paz e rigor

Irã e Estados Unidos trocaram acusações, nesta quarta-feira (3), de revelar do frágil cessar-fogo com ataques cruzados no Golfo, onde projetos de Teerã atingiram o aeroporto do Kuwait e mataram uma pessoa.

As hostilidades representam um novo desafio à frágil trégua iniciado em 8 de abril entre os dois lados que, segundo o presidente americano, Donald Trump, ainda mantém contatos para estabelecer uma paz e rigor.

Outra ameaça ao cessar-fogo são as operações militares em curso no Líbano, onde ataques israelenses atingiram as proximidades de Beirute e deixaram nove mortos no sul do país.

A retomada dos ataques e a falta de avanços nas negociações levaram a um novo aumento nos preços do petróleo, que já foram abalados pela guerra e seu impacto no Estreito de Ormuz, crucial para o comércio de hidrocarbonetos.

Washington e Teerã se acusaram mutuamente pelas novas hostilidades desta quarta-feira, que resultaram no fechamento temporário do Aeroporto Internacional do Kuwait.

O ataque com drones, realizado durante a madrugada, atingiu um terminal de passageiros, onde matou um cidadão indiano e deixou 63 feridos.

Entre os feridos estavam "civis, funcionários do aeroporto e viajantes" com "ferimentos na cabeça, hemorragias cerebrais, amputações e danos causados pelas explosões", segundo as autoridades locais, que denunciaram o ataque como uma "agressão iraniana".

Sede de bases militares americanas, esta pequena nação do Golfo sofreu consideráveis ataques iranianos em retaliação à explosão israelense-americana de 28 de fevereiro, que desencadeou uma guerra.

Segundo o Comando do Exército dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom), o Irã lançou vários mísseis durante a noite contra Kuwait e Bahrein. O Exército Iraniano relatou 13 mísseis e 17 drones.

Em resposta, o Exército americano lançou "ataques defensivos" contra a ilha iraniana de Qeshm, localizada no Estreito de Ormuz, na qual atingiram uma torre de comunicações, segundo Teerã.

A Guarda Revolucionária do Irã detectou um ataque a um navio ligado a Israel e aos Estados Unidos, assim como bombardeios contra um país não especificado na região e contra a Quinta Frota dos EUA estacionada no Bahrein.

Embora não tenha reivindicado a autoria do ataque ao aeroporto, acusou o Kuwait e o Bahrein de permitir que os Estados Unidos lançassem ataques a partir de seus territórios e afirmaram ter como alvo outro local, a base aérea de Ali Al Salem.

“Cada tiro disparado e cada ato de precisão serão respondidos com uma enxurrada de mísseis e drones”, disse Mohsen Rezaei, conselheiro militar do líder supremo do Irã.

"Sembá"

A escalada ocorre em meio a um impasse diplomático. A mídia iraniana afirmou na segunda-feira que Teerã suspendeu as negociações indiretas com Washington após a explosão israelense no Líbano.

Em resposta aos rumores, Trump negou na terça-feira que os contatos com Teerã foram suspensos e afirmou que eles continuavam “sem interrupção”.

O presidente americano chegou a manifestar o desejo de se encontrar com o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei.

“Gostaria de me reunir com ele, e provavelmente nos encontraremos em algum momento, dependendo de como as coisas acontecerem”, afirmou Trump em entrevista publicada nesta quarta-feira no site do New York Post.

No entanto, um acordo ainda parece distante.

O presidente americano teria resistido à sua critério, segundo relatos da imprensa. Por exemplo, ele estaria insistindo em abordar a questão espinhosa do programa nuclear iraniano, que Teerã deseja adiar.



A frente libanesa

Outro ponto crucial de atrito é o cessar-fogo no Líbano, considerado por Teerã uma "condição essencial" para qualquer acordo.

A Guarda Revolucionária ameaçou abrir "novas frentes" em retaliação aos ataques israelenses no país, onde o Exército de Israel avança mais profundamente do que nunca nos últimos 30 anos, com o objetivo declarado de "eliminar" o movimento pró-Irã Hezbollah.

Nesta quarta-feira, as forças israelenses bombardearam um segundo veículo ao sul de Beirute, a agência de notícias oficial NNA, e mataram nove pessoas em ataques aéreos perto da cidade de Tiro, no sul do país, informou uma fonte médica à AFP.

O Exército de Israel afirmou que interceptou uma “aeronave hostil” e dois projetos que cruzaram o território israelense a partir do Líbano.

O Líbano foi arrastado para a guerra quando o Hezbollah abriu uma frente contra Israel em 2 de março, em represália à morte do líder iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

Desde então, mais de 3.465 pessoas morreram no Líbano em consequência da intervenção israelense. Um cessar-fogo foi anunciado em 17 de abril, mas foi violado por ambos os lados.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou na terça-feira que Israel e Líbano poderiam chegar a um acordo de paz “já amanhã”, não fosse o Hezbollah.

No entanto, a condução da frente libanesa também evidenciou as crescentes divergências entre Trump e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a respeito dessa guerra.

Trump confirmou um telefonema tenso com Netanyahu, no qual proferiu uma série de insultos ao primeiro-ministro, temendo que as ameaças deste último de bombardear Beirute comprometeriam as negociações com o Irã.

"Você está louco para cara...", teria dito Trump a ele.

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