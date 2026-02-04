A- A+

DIPLOMACIA Irã e EUA planejam reunião em Omã, mas ainda discutem 'parâmetros' Reunião discutirá apenas questões relacionadas ao programa nuclear

Os Estados Unidos e o Irã estão planejando uma reunião em Omã, mas os parâmetros das discussões ainda não foram alinhados, disse um diplomata de um país árabe à AFP nesta quarta-feira (4).

"Os iranianos solicitaram uma reunião em Omã e os americanos aceitaram este local, mas ainda estão trabalhando nos parâmetros das conversas", explicou a fonte, que pediu anonimato.

A agência de notícias iraniana Isna publicou um relatório semelhante, segundo o qual o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, chefiará a delegação iraniana, que também incluirá dois diplomatas de alto escalão: Majid Tajt-Ravanchi e Kazem Gharibabadi.



O enviado americano, Steve Witkoff, representará Washington nas negociações, acrescentou a Isna, assinalando que o genro do presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, também poderá participar.

Araghchi e Witkoff realizaram cinco ciclos de negociações sobre o programa nuclear do Irã no ano passado, antes de que as conversas descarrilassem quando Israel lançou uma campanha de bombardeios sem precedentes dois dias antes da sexta rodada de diálogos prevista, o que desencadeou uma guerra de 12 dias.

Os diálogos de sexta-feira ocorrerão em um momento de agravamento das tensões entre Teerã e Washington, após os Estados Unidos terem deslocado um porta-aviões para o Oriente Médio, em meio à disputa diplomática depois de o Irã reprimir duramente uma onda de protestos antigovernamentais.

A reunião estava originalmente agendada para a Turquia, possivelmente a partir de 6 de fevereiro, segundo relatos.

Uma fonte diplomática regional comentou que o encontro previsto em Istambul serviria para discutir questões de política nuclear, mísseis e o apoio iraniano a grupos armados fora de suas fronteiras, com a participação de outros países.

