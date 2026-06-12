Irã e EUA preveem acordo de paz iminente
Após semanas de negociações e anúncios que não deram em nada, os principais atores desse conflito mostram-se confiantes
Funcionários iranianos e americanos declararam, nesta sexta-feira (12), que a assinatura de um acordo de paz no Oriente Médio está mais próxima do que nunca, visão respaldada pelo Paquistão, mediador no conflito.
Após semanas de negociações e anúncios que não deram em nada, os principais atores desse conflito mostram-se confiantes, embora a versão publicada pela mídia iraniana sobre o que foi acertado destoe da divulgada por Washington.
"Assim que concluirmos as últimas etapas de nossas negociações, este acordo será assinado e anunciado", afirmou o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, na televisão estatal. "Isso pode acontecer nos próximos dias. Tenho boas esperanças", acrescentou.
O ministro das Relações Exteriores disse que o projeto de acordo previa a suspensão do bloqueio americano aos portos iranianos e uma nova gestão do Estreito de Ormuz. Ele também acusou Israel de tentar "frustrar" as negociações de paz com Washington.
Shehbaz Sharif, primeiro-ministro do Paquistão, principal negociador no conflito, mostrou-se igualmente otimista: "A paz nunca esteve tão perto quanto hoje", declarou.
Assinatura à distância
Um alto funcionário da Casa Branca estimou "entre 80% e 85%" a probabilidade de um acordo abrindo um período de 60 dias de conversas técnicas. "Ainda não cruzamos a linha de chegada", afirmou.
A Suíça já se ofereceu para sediar a eventual assinatura do pacto de paz. No entanto, Teerã informou que a rubrica será feita "à distância".
Os mercados receberam com otimismo essa perspectiva nesta sexta-feira, com o preço do petróleo abaixo de 90 dólares o barril.
Trump, que já anunciou em 39 ocasiões a iminência de um acordo, segundo uma contagem da CNN, tem dificuldades para encontrar uma saída para essa guerra impopular, às vésperas das eleições americanas de meio de mandato.
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"Os termos que o Irã vazou (...) NÃO TÊM NADA a ver com os termos que foram acordados por escrito", publicou o presidente na Truth Social, usando letras maiúsculas. "São pessoas muito desonrosas. Com eles não se pode agir de boa-fé", acusou.
Diluição do urânio
A agência de notícias iraniana Mehr havia divulgado anteriormente o que apresentou como o rascunho de um protocolo de 14 pontos, com condições como a manutenção do controle sobre o Estreito de Ormuz, o direito ao enriquecimento de urânio e o desbloqueio de 24 bilhões de dólares de fundos iranianos congelados no exterior.
Por sua vez, Washington apresentou uma versão do texto totalmente diferente, prevendo a reabertura de Ormuz, o "desmantelamento" do programa nuclear iraniano e a diluição do urânio enriquecido iraniano pelos Estados Unidos.
Mas Araghchi assegurou nesta sexta-feira que esse processo de empobrecimento do urânio será realizado em território iraniano. Diluir o urânio a um nível inferior a 5%, longe dos 90% necessários para fabricar a bomba nuclear, permitiria afastar consideravelmente a ameaça de um enriquecimento com fins militares.
Teerã nega que seu programa nuclear tenha fins bélicos, como afirmam os Estados Unidos e Israel.