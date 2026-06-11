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Conflito Irã e Israel negam existência de um acordo finalizado com os EUA As informações surgem após Trump dar declarações de que texto em questão havia sido finalizado e que ele suspendeu mais ataques ao país persa

O Irã negou a existência de um acordo com os Estados Unidos, contrariando as falas recentes do presidente americano, Donald Trump, segundo o N12News. Israel também afirmou que nenhum acordo desse tipo existe.

Funcionários israelenses expressaram surpresa com o anúncio de um acordo por parte de Trump, informaram ainda fontes ao i24NEWS. Um funcionário disse que Israel está tomando conhecimento dos desenvolvimentos principalmente por meio das declarações públicas do republicano e aguarda a resposta oficial do Irã antes de avaliar a situação. Uma fonte observou que a experiência anterior mostrou que tais anúncios nem sempre se traduzem em um acordo finalizado.

De forma semelhante, uma fonte próxima à equipe de negociação iraniana declarou à agência Fars que Teerã ainda não aprovou nenhum acordo de paz.

As informações surgem após Trump dar declarações de que texto em questão havia sido finalizado e que ele suspendeu mais ataques ao país persa.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, pode viajar para o Paquistão no próximo sábado, diz a Al Arabiya, embora não esteja claro se a visita será para realizar negociações.

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