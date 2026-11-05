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Internacional Irã e Omã discutem arranjos para garantir a segurança marítima no Estreito de Ormuz Segundo a agência Fars, dois petroleiros pegaram fogo e tiveram trajetos interrompidos no Estreito de Ormuz nesta quinta-feira, além de um rebocador "intruso" também incendiar durante tentativa de socorro

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, telefonou nesta quinta-feira (5) para seu homólogo omanense Badr Albusaidi para "discutir arranjos, garantir as rotas marítimas e acordos duradouros".

Os chanceleres revisaram os últimos contatos e conversas visando alcançar entendimentos para retomar a navegação através do Estreito de Ormuz sem impedimentos, de acordo com a Agência de Notícias de Omã.

Em comunicado conjunto divulgado pelo governo de Omã, os dois ministros afirmaram que tais entendimentos devem estar fundamentados em "arranjos práticos para garantir a segurança dos corredores marítimos e mecanismos técnicos conjuntos para assegurar o fluxo desimpedido do comércio internacional e da energia, encerrando assim o estado de guerra e prevenindo novas confrontações na região".

Segundo a agência Fars, dois petroleiros pegaram fogo e tiveram trajetos interrompidos no Estreito de Ormuz nesta quinta-feira, além de um rebocador "intruso" também incendiar durante tentativa de socorro. A Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) acusa as embarcações de tentarem passar por uma rota "ilegal".

Araghchi também conversou por telefone hoje com o Ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Príncipe Faisal bin Farhan, e o primeiro-ministro e Ministro das Relações Exteriores do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Irã.

O ministério disse no Telegram que as discussões se concentraram nos desdobramentos regionais e nos últimos esforços diplomáticos visando a estabilidade na região.

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