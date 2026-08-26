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Guerra no Oriente Médio Irã e Omã fecham acordo sobre receitas de Ormuz; IRGC reafirma condições de reabertura aos EUA Em paralelo, um porta-voz do IRGC disse à Tasnim que os Estados Unidos criaram obstáculos no processo

O Irã afirmou nesta quarta-feira (26) que chegou a um acordo de compartilhamento de receitas com Omã no Estreito de Ormuz, enquanto os dois lados avançam em direção a um entendimento mais amplo sobre a gestão da via navegável.

"Os acordos foram alcançados em relação à participação de cada país nas águas do estreito, bem como à participação do Irã e de Omã nas suas receitas", disse o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) em publicação no Telegram.

Em paralelo, um porta-voz do IRGC disse à Tasnim que os Estados Unidos criaram obstáculos no processo, o que teria provocado atrasos, e afirmou que o Estreito "pertence ao Irã e ao Reino de Omã".

Segundo ele, Ormuz está sob controle de Teerã e não há "nenhuma embarcação militar inimiga" presente no Golfo. "Nenhuma embarcação sem autorização e supervisão do Irã é capaz de atravessar. O estreito localizado próximo a Omã também está totalmente sob nosso controle", acrescentou.

O porta-voz também afirmou que, se Washington não aceitar as condições do regime islâmico, o Estreito de Ormuz não será reaberto. "Se os EUA deixarem de lado a obstrução e retornarem ao memorando de entendimento, poderemos reabrir Ormuz dentro da estrutura do acordo firmado. Portanto, nossas condições devem ser aceitas."

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