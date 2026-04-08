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Conflito

Irã e Omã podem cobrar taxas sobre navegação no Estreito de Ormuz

Trégua permite que os dois países cobrem taxas de navios que transitam pelo estreito

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Estreito de Ormuz paralisadoEstreito de Ormuz paralisado - Foto: Giuseppe Cacace/AFP

O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que a passagem pelo Estreito de Ormuz seria permitida com uma supervisão militar iraniana, em meio ao acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos.

A trégua permite que tanto o Irã quanto Omã cobrem taxas de navios que transitam pelo estreito, segundo um oficial que falou sob condição de anonimato. O Irã usaria o dinheiro arrecadado para a reconstrução do país após a guerra.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
 

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